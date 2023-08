Confirmado: LAM lanzará su propio canal y... ¿se va de América?

De Brito Redes sociales

La competencia con Bendita está cabeza a cabeza, pero en cuanto a los números del canal, LAM resulta ser lo más visto. Además, en el rubro de programas de espectáculos también son lo más visto.

Pero ahora dieron un comunicado que podría ofender a América, ya que destinarían información clave a otro lado. Confirmaron que lanzarán su nuevo canal de YouTube: “Se vienen cositas. Suscribite”.

Yanina Latorre habló sobre su estado salud y de su abrupta salida de LAM

Durante la emisión del miércoles, Yanina Latorre abandonó LAM por una descompensación en pleno vivo y Pepe Ochoa la asistió. Luego Ángel De Brito tuvo que aclarar al aire el motivo de su ausencia. Pero finalmente aclaró qué es lo que le pasó y cómo actuó.

Y agregó el conductor: “Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”.

Por eso, la panelista se presentó en su programa de radio y en el pase con Luis Majúl contó qué le había sucedido. “Estoy mejor, dormí un montón. No sé qué me pasó. Me empezó a doler la panza y sentía como chuchos de frío. No sé si algo me cayó mal".