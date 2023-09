Ángel De Brito le respondió a Carmen Barbieri tras las acusaciones contra Yanina Latorre

Y agregó: “¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado”.

Por último, expresó: ¡Estoy harta de vos! No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de joder... Ya me hinchaste las pelotas. Ahora yo te voy a hacer un juicio a vos. ¡Esto fue una joda, loco!”.

Por ese motivo, De Brito contó lo que había sucedido y expresó: “Gritó un rato y mandó a un corte”. Pero también le dio RT a tuits contra su propia compañera. Uno de ellos decía: “Bárbaro Carmen que salió a responder. Ya es infumable Yanina”.

Ángel de Brito disparó contra Flor Vigna: le dijo maleducada y filtró sus chats

La relación entre Ángel de Brito y Flor Vigna está en su peor momento porque se enfrentan cada vez que la bailarina pisa el estudio del Bailando 2023. Pero como sus dichos enfurecieron al conductor de LAM, decidió filtrar los chats para mostrar quién tenía razón: “Nunca la invité”.

En la segunda gala, Vigna se presentó con pop hits del 2000 junto a su compañero Jony Lazarte y deslumbraron a los presentes, quienes pidieron el 10 automáticamente. Pero el jurado no pensó igual. Fue De Brito quien inició y con pocas palabras: “El equipo es buenísimo, muy sólido, me encanta, mi nota es esta" y les puso un 7.

Y le consultaron por qué no dijo mucho más y respondió: "Para que no se ofenda nadie, después la jefa de coachs me critica, Flor está una semana hablando del tema, los conformo con la nota y se van en paz todos”.

Y De Brito la frenó en seco: "No seas maleducada... Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica"