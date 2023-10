Ángel de Brito estalló de bronca con Zaira Nara por un polémico comentario.

Sucede que Nara se diferenció de sus compañeros de manera despectiva: “Yo no soy jurado, soy conductora, a mí me dan ganas de hablar. Pero no podría porque es muy sacrificado. Te ataca todo el mundo estando ahí. Igual Carl dijo que a ella le pasó al principio, la atacó todo el mundo, y después una vez que ya está y pasas a ser novedad, calman”.

Zaira Nara Bailando 2023 Captura América TV

Esto no cayó para nada bien por la primera frase. Luego agregó: "Si sos un poco sensible... te dan. A mí por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasas bárbaro, porque la verdad que está bueno. Pero te tenés que fumar varias".

El video se hizo viral y De Brito disparó: “Y a esta ¿qué le pasa?” y citó el video, pero no obtuvo respuesta de la modelo. ¿Se viene el final de la relación? Además, hace semanas le consultaron al conductor de LAM a quién prefería entre Paula y Zaira y eligió a Chaves.

Confirmado: Ángel de Brito reveló que abandonará LAM

El conductor de LAM, Ángel de Brito, aseguró que se irá de su programa y revolucionó las redes sociales. También anunció que dejará libre su silla como jurado del Bailando 2023 y se justificó con las faltas de Pampita. ¿Su salida es definitiva o es por un tiempo?

Ángel De Brito LAM Redes sociales

Contó que se enteró por televisión de su salida: “Según Ventura, voy a conducir los Martín Fierro en Miami. Yo estaba mirando el programa de Karina (Mazzocco), A la Tarde, y de repente dice Ángel, Pampita... seríamos como dupla”.

“No hablé con Ventura, ¿cómo me confirmó? Ayer me pasó eso, me confirmó Ventura como conductor del Martín Fierro de Miami. Está bueno, sí", expresó en medio de desconcierto y enojo.