Ángel de Brito disparó contra Flor Vigna: le dijo maleducada y filtró sus chats

En la segunda gala, Vigna se presentó con pop hits del 2000 junto a su compañero Jony Lazarte y deslumbraron a los presentes, quienes pidieron el 10 automáticamente. Pero el jurado no pensó igual . Fue De Brito quien inició y con pocas palabras : “El equipo es buenísimo, muy sólido, me encanta, mi nota es esta" y les puso un 7.

Y le consultaron por qué no dijo mucho más y respondió: "Para que no se ofenda nadie, después la jefa de coachs me critica, Flor está una semana hablando del tema, los conformo con la nota y se van en paz todos”.

Vigna De Brito Captura de pantalla

Fue entonces que Vigna bromeó y le dijo que es mejor estar así que estar peleados, pero disparó: “Ponés cosas muy feas en redes de mí. Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo. Una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados y...”.

Y De Brito la frenó en seco: "No seas maleducada... Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica"

Como el conductor de LAM guarda todo mostró los últimos chats con ella y eran de diciembre, es decir, nunca le había pedido que vaya. De hecho, eran mensajes de ella pidiendo que difunda su música.

Bomba en el Bailando 2023: se conoció al reemplazante de Pampita en el jurado

Zaira Nara fue la primera reemplazante de Pampita como jurado por uno de sus viajes al exterior que tenía pactados con la producción. Pero ahora se confirmó quién será la segunda persona que estará en su silla y sorprendió a todos.

De Brito Redes sociales

“Mis compañeros se van a enterar ahora, a Polino y Moria no pude avisarles por WhatsApp, pero quien reemplaza este jueves y viernes a la señorita Pampita es nada más y nada menos, que ya paso por todos los lugares del Bailando, el gran Aníbal Pachano", reveló De Brito.