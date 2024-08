Alex Caniggia confirmó la infidelidad de Yanina Latorre con su tío Gonzalo Nannis: "Corneta"

El mediático Alex Caniggia reveló los detalles de la supuesta infidelidad de Yanina Latorre con su tío Gonzalo Nannis , recordando la histórica publicación viral de su madre en X (ex Twitter) hace muchos años.

Así, el mediático aseguró: "Y la sin vergüenza de la cornuda de Latorre, la corneta esta, la porta apellido... Estaba mi tío, era un hombre soltero, fachero, grandote. Y a todo esto, Latorre el corneta se iba a entrenar y mi tío Gonzalo se la re cogía toda". Así, de forma muy explícita, aseguró que la actual integrante de LAM le fue infiel a su esposo.

“Mi tío mantuvo relaciones sexuales con Yanina Latorre, el soltero y ella ya estaba con Diego”.



Todo esto ayudó a Alex Caniggia a conseguir mayor relevancia en redes sociales, ya que su streaming ahora sumó a Furia de Gran Hermano con el objetivo de competir frente a los líderes del segmento. Por su parte, Yanina Latorre aún no ha comentado al respecto pero todos recordaron la publicación de Mariana Nannis.

Mariana Nannis tweet contra Yanina Latorre El posteo de Mariana Nannis es histórico en las redes sociales argentinas. X (ex Twitter)

