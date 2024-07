Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, sigue aprovechando las playas de Miami para anticipar las microbikinis del verano

Agustina Gandolfo marcó tendencia al posar con una microbikini dorada en las playas de Miami. La influencer sorprendió con sus fotos mientras acompaña a su pareja Lautaro Martínez durante la Copa América 2024. La modelo compartió imágenes de su look veraniego llamando la atención de sus seguidores en redes sociales.

Imágenes exclusivas: la particular habitación que prepara Gran Hermano para su nueva casa

Para complementar su atuendo playero, la modelo añadió una túnica de red en el mismo tono dorado con detalles brillantes, creando un conjunto armonioso que está a tono con la moda del momento.

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

Como toque final, la creadora de contenidos optó por unos lentes de sol rectangulares con marco blanco y cristales marrones, elevando el nivel de glamour de su estilismo. Este accesorio aportó un elemento chic al look.

La publicación de Agustina Gandolfo en Instagram, acompañada del comentario "Déjenme a vivir en la playita" y un emoji de corazones, generó una ola de “me gustas” y comentarios positivos. Entre las reacciones destacadas se encontró la de su esposo, el futbolista Lautaro Martínez, quien bromeó: "¿No te daba miedo el balcón?", añadiendo un emoticón enamorado.

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

María Pombo aprovechó la playa y apostó por una microbikini animal print ideal para el verano europeo

María Pombo sorprendió en sus redes sociales al posar desde una playa con una microbikini de animal print. La influencer marcó tendencia con su estilo y confirmó que está a tono con las novedades de la moda, reafirmando su lugar como referencia en este ambiente.

En sus recientes publicaciones en Instagram, la mediática compartió un carrete de fotos donde luce una microbikini estampada. La parte superior del conjunto de dos piezas es un corpiño de triángulo con finos tirantes, mientras que la parte inferior es una bombacha de corte bajo, ajustable con tiras en los laterales.

Este traje de baño es una de las combinaciones más usadas por las famosas en este 2024, lo que marca que está atenta a las últimas tendencias.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo disfrutó de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Formentera y las Baleares, acompañada de su esposo Pablo Castellano y amigos. Sus publicaciones no solo mostraron su outfit veraniego, sino que también recibieron miles de "Me gusta" y comentarios positivos, destacando su influencia en el mundo de la moda. La influencer continúa imponiendo su estilo y marcando tendencia con cada uno de sus looks.

María Pombo microbikini Instagram