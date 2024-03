Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, se lució con una microbikini floreada furor del verano

La influencer se mostró junto a sus hijos disfrutando una tarde soleada mientras marcó tendencia con su look.

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, volvió a llamar la atención de sus seguidores en Instagram con un impactante look de playa. La influencer de moda compartió una serie de fotos en las que luce una microbikini floreada desde Tenerife, una isla española en el Océano Atlántico.

El conjunto de baño de dos piezas cuenta con un diseño textil de flores en off white sobre una base verde militar. El corpiño, rectangular y de estilo crop top deportivo , tiene un detalle único: una pequeña abertura en forma de V en el centro de la moldería que simula un escote. La bombacha, de tiro alto, ultracavada y de moldería colaless, es diminuta . La influencer complementó el look con un par de lentes de sol XXL con vidrio semitransparente y marco metálico negro.

Agustina Gandolfo Microbikini instagram

La madre de Nina y Theo, siempre se toma un tiempo para mostrar sus looks en Instagram, donde ha ganado notoriedad como referente de moda. Su último post no solo deslumbró a sus seguidores, sino que también destacó su capacidad para estar a la vanguardia de las tendencias. Además, en otra imagen compartida en su feed, se mostró junto a sus hijos con el mismo conjunto de pileta pero con un modelo de anteojos en total black de formato rectangular.

Agostina Gandolfo microbikini Instagram

La colección de microbikinis de Florencia Peña en sus vacaciones: cuáles son los colores de moda

Florencia Peña, desde las playas de Tulum, México, exhibió una gran colección de microbikinis, captando la atención de sus seguidores en Instagram. Con su estilo y aprovechando el verano, la actriz demostró su pasión por la moda playera, combinando tendencias de estampados y colores vibrantes. En cada una de sus publicaciones, la influencer dio una muestra de su look audaz y su buen gusto en trajes de baño.

En uno de sus looks, la actriz optó por una microbikini cuadrillé, donde predominaron los colores rojos y verdes. Este diseño, con un corpiño triangular simple y una bombacha colaless de tiro alto, reflejó la tendencia de los estampados en la moda playera.

Florencia Peña microbikini estampada Redes sociales

La también conductora apostó por la simplicidad en su look al elegir el pelo suelto y mojado, enfatizando la naturalidad que caracteriza sus días de descanso y diversión bajo el sol.

Florencia Peña microbikini estampada Instagram

En otro posteo, la influencer se sumó a la moda de las microbikinis bicolor al fusionar el animal print con el neón, dos de las tendencias más destacadas de la temporada. Este conjunto, con un corpiño rectangular de un solo hombro y una bombacha colaless ajustable, es una de las novedades del verano y marcó tendencia.

Florencia Peña microbikini verde Instagram

Además, completó este look con una gorra negra, añadiendo un toque de sofisticación y rebeldía a su estilo playero.

Florencia Peña microbikini verde Instagram

Otro de los looks que llamó la admiración de sus seguidores fue una microbikini fucsia, color que revivió la tendencia impulsada por el estreno de "Barbie: La Película". Con un diseño minimalista pero impactante, esta elección destacó por los volados en los breteles del corpiño y las tiras regulables de la bombacha.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

Como complemento, eligió un peinado de cola de caballo alta y unos lentes de sol futuristas, enfatizando un look vibrante. Además, el mar de fondo y la pileta terminaron de decorar la foto con el mejor paisaje posible.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

La repercusión en las redes no se hizo esperar, y Florencia Peña recibió miles de "Me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores. Las imágenes de sus microbikinis no solo mostraron las últimas tendencias en moda de playa, sino que también reafirmaron el carisma y la personalidad única de la actriz.