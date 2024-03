Florencia Peña apostó por una microbikini fucsia al borde de la pileta que cambió el estilo que venía mostrando

Florencia Peña cerró su escapada a Tulum con una serie de fotos en donde mostró una de sus mejores microbikinis. Al borde de una pileta y bajo el sol mexicano, la actriz compartió con sus seguidores una publicación en la que se mostró vistiendo un traje de baño que capturó todas las miradas. Atenta a las últimas tendencias, demostró su habilidad para lucirlas con confianza y glamour. Su elección, un conjunto fucsia , no solo remarcó su afinidad por los colores audaces sino que también marcó un guiño a las novedades del momento.

El conjunto elegido por la modelo destacó por su colorido intenso y detalles. El corpiño, de corte triangular , se potenció con delicados volados en los breteles , añadiendo un toque de movimiento al look. La parte inferior, una bombacha colaless ajustable , complementó a la perfección, manteniendo el equilibrio entre lo audaz y lo chic. Este conjunto no solo evidencia su preferencia por las últimas tendencias sino también su capacidad para incorporarlas de manera personal y distintiva.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

La publicación en Instagram rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas al acumular miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su outfit. Sus fans no escatimaron en expresar su admiración por la elección de traje de baño y los accesorios futuristas que lo acompañaron, como sus gafas de sol total black con formato geométrico. Esta repercusión refleja no solo el impacto de Florencia Peña en las redes sino también su influencia como referente de moda, capaz de inspirar y marcar tendencia con cada posteo.

Florencia Peña microbikini rosa Instagram

De paseo por Miami, Antonela Roccuzzo volvió a marcar la tendencia de la moda con un vestido corto pero elegante

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus más de 39 millones de seguidores en Instagram con un look audaz en una tarde de paseo en Miami. La empresaria, quien se caracteriza por mostrarse siempre con outfits elegantes y minimalistas, decidió esta vez optar por un vestido corto que capturó todas las miradas, haciendo visible su gusto por la moda y su capacidad para mantenerse en tendencia.

El outfit escogido por la influencer fue un vestido gris ajustado que resaltó su silueta, destacando por su corta longitud y dejando parte de su espalda al aire, lo que aportó su estilo a su imagen. La empresaria complementó su outfit con unas gafas de sol y una cartera gris a juego, elementos que subrayaron su impecable sentido del estilo.

antonela roccuzzo look Instagram

“Revolve llamando”, comentó Antonela Roccuzzo en su publicación, haciendo alusión a la marca del vestido. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, llenando su publicación de elogios y “me gusta” por su elección de vestuario.