Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, se lució con una microbikini bicolor al borde de la pileta

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

La publicación de Agustina Gandolfo en Instagram rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su look. Sus fans nuevamente dejaron sus reacciones ante uno de sus posteos, como suele suceder cada vez que actualiza su perfil. La influencer impuso su estilo y marcó tendencia con su look, indicando cuál será la moda para la próxima temporada.

Serena Williams se lució en microbikini en el mar mientras dejó un potente mensaje

Serena Williams, la legendaria ex tenista, se sumó a la moda de las microbikinis claras al posar con un conjunto en su cuenta de Instagram. La deportista compartió una foto vistiendo un traje de baño y marcó tendencia. Esta publicación en sus redes sociales no solo reflejó su aceptación personal sino también envió un mensaje inspirador sobre el amor propio.

En la foto, la ex tenista aparece luciendo una microbikini mientras sostiene a su hija Adira, de apenas seis meses. Esta imagen la tomó mientras navegaba en un yate por unas aguas cristalinas, propias de un paisaje paradisíaco. La deportista posó con un traje de baño claro con un corpiño armado y una bombacha colaless de tiro alto. Además, le sumó unos lentes de sol y el pelo atado con una cola de caballo super alta.

Serena Williams microbikini Instagram

“Amarse a uno mismo es esencial. Tengo que recordarme ese amor propio a través de todas las diferentes etapas de mi vida. Ahora mismo me encanta que mi cuerpo no sea perfecto para la imagen. Me encanta que huela a leche (materna). Me encanta conocer una nueva versión de mi cuerpo. Es un cambio, pero es un cambio que ha merecido la pena. Así comienza esta semana, sabiendo que eres amada, y que todo empieza contigo”, escribió Serena Williams en el texto de la publicación.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con miles de "me gusta" y comentarios de apoyo y admiración como suele suceder con una de las más grandes tenistas de la historia. El mensaje fue muy comentado entre sus seguidores. La ex número 1 del ranking no solo se mantiene como un ícono del deporte sino también como una influencia positiva en la discusión sobre la imagen corporal demostrando una vez más su papel como referente incluso fuera de las canchas.