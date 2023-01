Adabel Guerrero reveló detalles sobre su papel en la serie de Coppola: "Fue una experiencia increíble"

Sobre sus sensaciones sobre el papel que le tocó, Adabel Guerrero explicó en diálogo con RatingCero: "Muy feliz porque fue una experiencia increíble en lo que fue componer el personaje, estudiar cada uno de sus movimientos y su historia, entender el por qué de cada escena. Además, a mí me va a dar la oportunidad de que me vean haciendo algo diferente y para mí la experiencia fue enriquecedora, maravillosa y una gran oportunidad para futuro".

Guillermo Coppola y Alejandra Pradón Guillermo Coppola y Alejandra Pradón hace muchos años. Redes sociales

En cuanto a su papel en Coppola, El Representante, la bailarina aseguró: "Alejandra estaba super contenta cuando le conté que iba a hacer de ella en la serie porque nos conocemos y tenemos muy buena química. Yo la contacto después de estudiar los guiones para saber cuánto de eso era real". Allí fue donde surgió de forma natural la consulta por el vínculo entre la vedette y Diego Armando Maradona.

"Sobre lo que se dice que ella tenía una relación con Maradona, no puedo contar nada. Por eso hablé con ella para que sepa que lo que haga es con respeto. Compuse su personaje defendiéndola a muerte. No sé si está contenta con el resultado porque es todo muy secreto", remarcó.

Para finalizar, Adabel Guerrero develó que su idea original no era la de interpretar a la vedette: "Mi casting fue para Yuyito -Amalia González-, pero me vieron la energía parecida a Alejandra Pradón y finalmente me quedé con ese papel". Coppola, El Representante llegará a Star+ en 2024, aunque todavía no tiene una fecha específica.