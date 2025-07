"Ya no forma parte del Gobierno": la terminante definición desde Casa Rosada sobre Victoria Villarruel

Manuel Adorni consideró que la vicepresidenta "no comparte el norte": confirmó que Javier Milei "considera que no está en la gestión desde hace ya muchísimo tiempo" y que tampoco participa del "día a día".

Desde Casa Rosada ya no disimulan la relación rota y crisis política desatada entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y lanzaron una determinante frase sobre la figura de la titular del Senado: aseguraron que "ya no forma parte del Gobierno" ni es parte del proyecto político de La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el portavoz transmitió el claro mensaje de Balcarce 50: “Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión desde hace ya muchísimo tiempo, no es ninguna novedad”.

A su vez, consideró que pese a la distancia política consumada entre el binomio presidencial el Gobierno pudo gobernar desde hace un año y medio, incluso "con resultados prominentes".

“Son cuestiones de la dinámica de todos los días y la propia dinámica del Gobierno, siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidente u otras personas”, sumó sobre el accionar de Villarruel desde la Cámara de Senadores.

“Es simplemente no forma parte del gobierno, no forma parte de la gestión y del día a día. No es parte de este proyecto. No hay mucho más, después es darle vuelta a algo que es siempre es lo mismo”, concluyó Adorni sobre el tema.