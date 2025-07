Tensión en el Gobierno: Victoria Villarruel estuvo en Catamarca y participó del Festival Cuna del Poncho

Milei, tras el tenso cierre de listas: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos"

"Quiero agradecerle al gobernador Jalil y también al intendente de Londres, que fue el primer intendente que me visitó en el Senado de la Nación apenas asumimos”, destacó Villarruel sobre los encuentros con la máxima autoridad de la política catamarqueña y por la charla que tuvo con Roberto Rodríguez.

Villarruel en Catamarca

La presidenta del Senado viajó al predio del Festival Cuna del Poncho, donde recorrió la Feria Artesanal, dialogó con emprendedores y productores locales, y destacó el valor de las economías regionales como motor de desarrollo y resguardo de las tradiciones catamarqueñas: "Como vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, que es la casa de las provincias, quiero siempre estar junto a los argentinos en cada uno de los lugares más recónditos de nuestra Patria”.

El cruce entre Villarruel y un cronista libertario: "Traicionaste a 15 millones de votantes"

Victoria Villarruel protagonizó este viernes un tenso cruce con un periodista libertario durante su visita a la provincia de Catamarca luego de que la acusaran de traicionar al presidente Javier Milei.

Embed Declaraciones de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, al llegar a Catamarca para el acto de apertura de la 54ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en el Predio Ferial Catamarca pic.twitter.com/WT0SIhfB6q — VV Noticias (@VVNoticiasArg) July 18, 2025

El periodista la interpeló con dureza al mencionar su rol en la Cámara alta, algo que ya fue cuestionado por el jefe de Estado luego de que se aprobaran las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. “¿Por qué traicionó a 15 millones de argentinos y al presidente Javier Milei?", disparó el cronista.

Visiblemente incómoda, Villarruel respondió de forma escueta: “No me parece que sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad es que no ha sido nada de eso”. Acto seguido, destacó que su presencia en la provincia tenía como objetivo apoyar a emprendedores y trabajadores locales, remarcando: “Estoy acá para ayudar a que haya trabajo”.

La irónica publicación de Victoria Villarruel por el Día del Amigo

La vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de su tenso vínculo con el presidente Javier Milei y su entorno, publicó un saludo por el Día del Amigo con dardos irónicos hacia el Ejecutivo. "Un amigo no es el que aplaude todo, sino el que te dice la verdad, te acompaña en la adversidad y celebra tus luchas con orgullo", escribió.