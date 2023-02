Viral: la particular forma de Martín Tetaz de agarrar la pala que generó las burlas en redes sociales

El diputado macrista no supo cómo agarrar la pala y fue criticado en redes sociales.

El diputado del PRO Martín Tetaz intentó sumarse a la campaña de "agarrar la pala" del empresario Mauro Stendel, quien envió al Congreso las herramientas para criticar a los legisladores, pero la particular forma en la que Tetaz agarró la pala generó las burlas en las redes sociales.

El legislador agarró una de las 256 palas que el empresario libertario dejó para cada diputado, menos para Javier Milei (Libertad Avanza) y en sus redes publicó: "Ayer @MauroStendel trajo palas al Congreso y hoy ya tengo la mía. Me gusta su iniciativa crítica y novedosa. La use para juntar todos los proyectos que presente y en los que estoy trabajando. Los imprimí para regalárselos cuando vuelva a Buenos Aires".

Pero Tetaz agarró del lado incorrecto la herramienta y fue objeto de burlas. El diputado tomó la D del mango de la pala con la mano derecha y la parte sobre la plancha con la izquierda, cuando se usa al revés aunque la persona sea zurda.

Ahora, la cuenta El Corralón Ciudadela, reconocido por sus videos en su cuenta oficial de Twitter, expuso la torpeza del economista y apuntó: "Así no se agarra una pala, pero como no pertenezco a la Honorable Camara de Diputados, prefiero no opinar" con un emoticón de carcajada. Además, por si fuera poco lo explicaron con un video de un youtuber.

El tuit del Corralón Ciudadela: "Así no se agarra una pala" Redes Sociales