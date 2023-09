Violencia política en Entre Ríos: Juntos por el Cambio escrachó la casa de un intendente peronista

Además de Frigerio, también formaban parte de la caravana el diputado y candidato a senador Esteban Vitor y el candidato a intendente de la localidad, Andrés Villagra, ambos de JxC. Weiss denunció que "las imágenes claramente muestran que se acercaron hasta el frente de mi casa y volvieron".

"Estamos sorprendidos, no logramos entender qué es lo que se busca con ese tipo de actitudes políticas en una comunidad que nos conocemos todos. Este tipo de actitudes solamente divide y confronta. Cuesta mucho tener que explicarle a un hijo que eso no es democracia", destacó.

El intendente señaló que no recibió "ningún tipo de disculpas" por parte de la coalición opositora. "Al contrario, han dicho que eso no ha sido un hecho de violencia. Si eso no es violencia, que me expliquen qué es lo que quisieron hacer. Esto fue venir a generar un acto intimidatorio", aseguró.

"Se ve que la otra propuesta es mostrar que el otro es malo para que ellos sean mejores, y no hay una propuesta constructiva que amerite una solución de los problemas que tenemos. Nuestro espacio siempre se ha hecho cargo de las situaciones planteando soluciones, no agravios ni echando culpas", agregó.

Weiss remarcó que recibió el apoyo de "compañeros, amigos y vecinos". También la Liga de Intendentes del PJ emitió un comunicado donde repudió "el atropello sufrido" por el jefe municipal y sostuvo que este tipo de manifestaciones "están reñidas con el espíritu democrático".

"Creo que una denuncia y formalizar un hecho fortuito no suma en nada, no construye. Yo no me voy a quedar con el rencor. Creo que tenemos que construir y aprender que desde la agresión no hay ningún tipo de solución", concluyó el intendente.