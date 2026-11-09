Jorge García Cuerva le agradeció a León XIV: "Su mensaje es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas"

En su discurso frente a casi dos millones de fieles en la misa en el Monumento de los Españoles, el arzobispo también hizo referencia a los problemas económicos, la violencia doméstica y adicciones de los adolescentes.

Durante la presencia del papa León XIV en el Monumento de los Españoles , se vivió una jornada histórica con la masiva participación de más de dos millones de fieles en la misa central que contó con el discurso del arzobispo Jorge García Cuerva , dirigido especialmente al Sumo Pontífice.

En las primeras reflexiones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en suelo argentino, el eclesiástico abrió la jornada destacando el profundo impacto espiritual que generó la visita papal en la comunidad. Durante su discurso, el referente religioso subrayó que el acontecimiento movilizó los sentimientos más profundos de los creyentes y marcó un momento de renovación para la feligresía local.

“Santo Padre: un poeta argentino escribi ó ‘las palabras no alcanzan cuando los que hay que decir desborda el alma’, eso es lo que hoy experimentamos los miles de argentinos que participamos de esta celebración eucarística ”, remarcó y agregó: “ Nuestra alma desborda de emoción de alegría y profundo agradecimiento por su presencia, palabras y su pastero”.

En esa misma línea, destacó que “en la mesa del altar todos nos sentimos hermanos, nos sentimos pueblo de Dios, nos sentimos familia de Cristo" y enfatizó que "nuestra fe se transmite junto con la vida de generación en generación. Se comparte como el pan de la mesa y los afectos del corazón”.

“Damos gracias a Dios por seguir adelante como Nación. Su mensaje, Santo Padre, nos llena de esperanza. La buena noticia de Jesucristo es un bálsamo como para las heridas de las familias argentinas . Los problemas, económicos, la violencia doméstica, los niños adolescentes y jóvenes afectados por distintas adicciones como las drogas y el juego, los abuelos solos. Mucho dolor, pero también muchas fortalezas para enfrentar las dificultades de las que tampoco estivo exenta la sagrada familia de Nazaret”, remarcó.

"Su mensaje nos llena de esperanza, es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas" Las palabras de Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, al papa León XIV en la Santa Misa. Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/Xljaa5LwNe

Por último, García Cuerva renovó el pedido de unión y fraternidad para todo el país, instando a fortalecer los espacios de encuentro ciudadano. “Jesús eucaristía sacie el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo y le pedimos que nos despierte la ternura, que nos sensibilice el corazón, para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina”, concluyó.

Papa León XIV en Palermo: "Nuestras familias viven situaciones complejas"

El papa León XIV brindó su discurso durante la misa en la Ciudad de Buenos Aires ante cientos de miles de fieles que se volcaron a la Avenida Libertador, al pie en El Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para escuchar su mensaje en un díficil contexto social para los argentinos. En su homilía, recordó a Francisco, llamó a defender la familia y aseguró: "La Iglesia argentina las necesita".

Luego de atravesar los 2,3 kilómetros a bordo del Papamóvil, el Sumo Pontífice encabeza la ceremonia eucarística ante la presencia del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, provinciales, empresarios y representantes del clero.

Ante las 2 millones de personas presentes, León XIV transmitió un fuerte mensaje en la misa: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer".