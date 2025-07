Victoria Villarruel sobre su presencia en Tucumán por el 9 de julio: "No quiero polemizar"

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este miércoles a la provincia de Tucumán, en el marco del Día de la Independencia, donde evitó entrar en comparaciones con el presidente Javier Milei, que decidió no viajar a la vigilia de la fecha patria del martes a la noche con la excusa condiciones climáticas. "No quiero polemizar" , señaló ante la consulta sobre los dichos del jefe de Estado contra los gobernadores, a quienes acusó de querer "destruir el gobierno nacional".

Ante la consulta del periodista de C5N Nicolás Munafó sobre las críticas de Milei a los mandatario provinciales, Villarruel señaló: "No sé, no lo escuché, no podría hablar de las declaraciones de él. Pero yo quiero hoy dar un mensaje federal, dar un mensaje de respeto a todos los argentinos, de amor a la patria, de recuerdo de nuestra verdad histórica y que mejor que hacerlo acá. No quiero polemizar".

villaruel tucuma´n 2 Victoria Villarruel presente en la Casa Historica de Tucuman.

De cara a la sesión del jueves, clave para el Gobierno, la titular del Senado describió que "mañana los senadores van a tener la función de dirimir diferentes proyectos de ley, ellos son los que tiene de alguna manera la palabra. Yo presido la sesión, si es que la hay. Son ellos quienes deciden en representación de sus provincias".

Javier Milei cargó contra los gobernadores: "Quieren destruir al gobierno nacional"

El presidente Javier Milei cargó este miércoles en duros términos contra los gobernadores provinciales, a quienes acusó de querer "destruir el gobierno nacional" con la agenda de reclamos y el pedido de mayores fondos. Aseguró que "están recibiendo un montón de recursos" y denunció: “La intención de ellos es romper todo, no les importan los argentinos”.

“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8%. No corresponde lo que piden. Partieron de una situación de equilibrio y la recaudación creció ese 8%, entre otros motivos, por el IVA", señaló el jefe de Estado en una entrevista brindada en radio El Observador, tras su frustrado viaje a Tucumán para participar del vigilia por el 9 de julio. Acto en el cual casi la totalidad de los mandatarios provinciales habían adelantado que no irían.

Ante la consulta por la presión de los gobernadores en el Congreso, donde este jueves se espera el tratamiento de temas clave, Milei insistió en que “la intención de ellos es romper todo, porque si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa, ellos tienen un problema: se tienen que jubilar”. En el mismo sentido, añadió: “Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantenerse en el poder”.

Luego insistió: “Todas las aberraciones que están tratando de hacer son por dos puntos y medio del PBI. Todo ese paquetazo que están mandando lo que busca es destruir. Hay una perversión enorme de algunos gobernadores que suben los impuestos, mientras nosotros los bajamos”.