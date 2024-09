Victoria Tolosa Paz cruzó a Javier Milei por el dato de la pobreza: "Le pasaron dos pandemias en seis meses"

"No me sorprende. Lo consideraba mentiroso e incapaz y descubrí en ese discurso que es un cobarde, porque no se animó a decir mi nombre. Busca seguir echando fuego sobre la posibilidad de que el Estado se retire como un actor principal a la hora de darle soluciones a los más vulnerables", sostuvo Tolosa Paz este lunes en Radio 10.

"En el fondo, el ladrón cree que todos son de su condición, y Milei realmente es un ladrón porque le robó como nunca antes a los jubilados y pensionados de Argentina. Les roba todos los meses cuando ni siquiera aumenta el bono. Le roba a las universidades, y por eso la contundencia de la marcha del 2 de octubre", enumeró.

La diputada afirmó que "el dato de la pobreza refleja cabalmente el fracaso de la política económica". "Nos pasó en pandemia cuando éramos Gobierno, pero a Milei le pasaron en seis meses dos pandemias juntas. El crecimiento de 10 puntos en tan solo seis meses es realmente un salto nunca visto en 40 años", remarcó.

Victoria Tolosa Paz ministra Desarrollo Social Tolosa Paz afirmó que Milei "no cuida a los pobres" de Argentina. Télam

Tolosa Paz aclaró que "la pobreza no nació con Milei", pero lamentó su "desconexión de lo que implica el daño social a partir de su política". "Si mirás la serie histórica de la pobreza, viene aumentando, pero siete años de crecimiento se grafican en tan solo seis meses. Milei logró el crecimiento más exponencial y realmente es un drama", indicó.

En ese sentido, consideró que el jefe de Estado la señaló porque "no tolera a quienes decidimos enfrentarlo". "Lo que me preocupa es la no conexión del Presidente con la realidad. Creo que eso es lo que a él lo impulsa a tener esos fogonazos de odio hacia quienes somos un escudo a lo que él intenta hacer", analizó.

"En los próximos meses, mal que le pese, por sus propias decisiones, lo que va a leer en los diarios y lo que van a reflejar las encuestas es el descontento social de una Argentina donde no paran de deteriorarse los sectores medios. Eso además lo vemos en el Presupuesto: el ajuste va a ser brutal", advirtió.

"No es cierto que él está cuidando a los pobres de la Argentina. El aumento de la Asignación Universal por Hijo más la Tarjeta Alimentar no llega a compensar el enorme aumento inflacionario de la Canasta Básica Alimentaria. En el Presupuesto hizo otra atrocidad, que es detener el aumento que tienen las asignaciones familiares. Hay que ir sacándole la careta a estas grandes mentiras", concluyó.