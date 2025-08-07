Un senador aliado al Gobierno anunció que dejará su banca tras de 18 años en la Cámara alta El legislador decidió no presentarse como candidato de su provincia en las próximas elecciones legislativas. "Dejaré el cargo, pero no la política", advirtió. Por







El senador Juan Carlos Romero no será candidato en las próximos elecciones legislativas, por lo dejará en diciembre su banca en la Cámara alta después de 18 años representando al peronismo no kirchnerista de Salta.

"No participaré del proceso electoral, dejaré el cargo, pero no la política. Lo hago con la satisfacción de la labor cumplida, tanto en mi trabajo legislativo como en mi provincia", dijo Romero en una conferencia en el Senado.

Se trata de uno de los representantes provinciales que orientó al gobierno del presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión. Fue uno de los ideólogos de los 39 senadores que blindaron al oficialismo a la hora de elegir autoridades y otros proyectos clave.

juan-carlos-romero.webp Al respecto, Romero se lamentó por disolución de esa alianza transitoria. "Ese espíritu se fue perdiendo y esas es una de las cosas que me frustran", reconoció el salteño en su alocución ante invitados y prensa acreditada.

No obstante, no se retirará de la política y ya se lo vincula como candidato a ocupar algunas de las instituciones vacantes, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Fuera del peronismo de Salta, Romero tampoco no tendrá lugar en la lista libertaria. Pica en punta para encabezar la lista de senadores el ex diputado Alfredo Olmedo y, en segundo lugar, la diputada Emilia Orozco.