Patricia Bullrich culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en el Senado: "No se sentaron, no vinieron" La titular del bloque libertario se quitó responsabilidad por no habilitar la sesión, donde parte de la oposición impulsaba una moción de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito. "Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar", argumentó. Por Agregar C5N en









La senadora apuntó contra el "kirchnerismo".

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en la sesión de este jueves donde el bloque opositor impulsaba una moción de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. "No se sentaron, no vinieron", argumentó la legisladora a la prensa una vez caído el debate.

El detalle de la sesión refería a que el llamado primario había sido realizado por el oficialismo con un temario que incluía el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada. Pese a eso, no habilitaron la apertura de la sesión y explotó la polémica en el Senado. Por su parte, desde el PRO cuestionaron a ambos bloques y hablaron de que "no hubo la intención de sesionar para para lograr la interpelación de Adorni".

José Mayans cuestionó al oficialismo por la falta de quorum. "Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quorum y nosotros si ellos no dan quorum porque vamos a dar quorum nosotros", señaló Bullrich en un primer momento.

Para luego aclarar: "En labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quorum directamente porque nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grande de la historia a hablar de corrupción".

#AHORA | Patricia Bullrich: "Si ellos no dan quorum, no lo vamos a dar nosotros"



@cotyvile pic.twitter.com/pSumRUu76E — C5N (@C5N) June 25, 2026 Ante la consulta sobre si lo ocurrido en el recinto favorece al presente político del jefe de Gabinete, la exministra de Seguridad fue enfática al afirmar: "No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia".