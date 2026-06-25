25 de junio de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en el Senado: "No se sentaron, no vinieron"

La titular del bloque libertario se quitó responsabilidad por no habilitar la sesión, donde parte de la oposición impulsaba una moción de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito. "Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar", argumentó.

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La senadora apuntó contra el kirchnerismo.

La senadora apuntó contra el "kirchnerismo".

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, culpó al "kirchnerismo" por la falta de quorum en la sesión de este jueves donde el bloque opositor impulsaba una moción de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. "No se sentaron, no vinieron", argumentó la legisladora a la prensa una vez caído el debate.

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El detalle de la sesión refería a que el llamado primario había sido realizado por el oficialismo con un temario que incluía el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada. Pese a eso, no habilitaron la apertura de la sesión y explotó la polémica en el Senado. Por su parte, desde el PRO cuestionaron a ambos bloques y hablaron de que "no hubo la intención de sesionar para para lograr la interpelación de Adorni".

José Mayans cuestionó al oficialismo por la falta de quorum.

José Mayans cuestionó al oficialismo por la falta de quorum.

"Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quorum y nosotros si ellos no dan quorum porque vamos a dar quorum nosotros", señaló Bullrich en un primer momento.

Para luego aclarar: "En labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quorum directamente porque nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grande de la historia a hablar de corrupción".

Ante la consulta sobre si lo ocurrido en el recinto favorece al presente político del jefe de Gabinete, la exministra de Seguridad fue enfática al afirmar: "No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia".

Sobre el final, en relación al temario previsto aclaro: "Se discutirá una semana después lo de propiedad privada. Es lógico que si ellos eran los más interesados en la interpelación no se sientan, no vamos a hacer nosotros los que nos sentemos".

Sin quorum en el Senado: la bronca del PRO

El senador y titular del partido amarillo Martín Goerling Lara manifestó su enojo contra el bloque libertario y peronista por no habilitar la sesión en la Cámara Alta: “Ninguno de los dos bloques dieron dieron quorum”, afirmó.

En este sentido, el legislador cree que lo ocurrido "es una tomada de pelo a toda la la sociedad argentina que está expectante de poder avanzar en en el tratamiento, sobre todo hoy, de de la interpelación a a Adorni”.

¿Cuántas veces hemos visto discutir cualquier cosa al kirchnerismo, a Mayans, a Di Tullio, a ordenándose la boca del reglamento? Esto se discutía, se resolvía y se avanzaba. Eh, evidentemente no hubo la intención de sesionar para para lograr la interpelación de Adorni. Los que no bajaron fueron la Libertad Avanza y el kirchnerismo”, completó sobre la polémica del temario en la sesión.

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