Un ex titular del BID afirmó que Sergio Massa era el candidato a reemplazarlo pero siguió en Economía

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver-Carone marcó que el exministro prefirió hacerse cargo de la situación económica del país.

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone expuso que Sergio Massa podría haberlo reemplazado en 2022 en el organismo pero decidió continuar en el Ministerio de Economía y hacerse cargo de la delicada situación económica del país.

En declaraciones periodísticas, Claver-Carone subrayó el vínculo que tuvo con el ex ministro de Economía: "Con Massa se podía tener una conversación razonable. Es una persona razonable. Sinceramente a mi Massa nunca me pareció ideológico".

En tal sentido, el estadounidense marcó sus contactos con el ex candidato presidencial por Unión por la Patria. "Yo no concordaba con sus ideas políticas, pero a mí Massa nunca me mintió y yo tampoco le mentí. Y tuvimos muy buena relación", aseguró.

También afirmó que si Massa buscaba ser el titular del BID hace dos años, lo hubiese logrado, pero prefirió continuar en el Palacio de Hacienda: "En 2022, si Massa hubiera aspirado a presidente del BID, habría ganado. Pero fue al Ministerio de Economía porque sino, aunque es difícil pensarlo ahora, pero la Argentina habría estallado peor de lo que lo hizo. Massa fue la única persona de ese gobierno a la que le vi un sentido patriótico".

Quién es Mauricio Claver-Carone

El hombre había llegado a la presidencia del BID en octubre de 2020, impulsado por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

Su nominación y su elección, que dividió a la región y no contó con un respaldo unánime y se convirtió en el primer norteamericano en ocupar una silla que, por tradición, está reservada para América Latina.

Además, el estadounidense de origen cubano fue quien había aceptado el mega préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) al expresidente Mauricio Macri durante su Gobierno.