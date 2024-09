Un diputado que votó contra la fórmula jubilatoria desafió a la UCR: "Si deben tomar la decisión de expulsarnos, que la tomen ya"

"A mí me parece raro cuando veo que los mismos que me quieren echar hace dos años tenían otro bloque", manifestó Martín Arjol,

El dirigente misionero quedó en el foco de los cuestionamientos junto a Luis Picat, Mariano Campero, Mario Pablo Cervi y José Federico Tournier . No solo por modificar su postura, sino por hacerlo tras reunirse en la Casa Rosada y fotografiarse con el mandatario .

"A mí me parece raro cuando veo que los mismos que me quieren echar, hace dos años tenían otro bloque", manifestó en Radio Mitre el dirigente, que apuntó contra el sector de Evolución, que tiene terminal política en el senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, y el ex diputado Emiliano Yacobitti.

En la misma línea, el legislador se refirió a la posible separación del bloque que lidera Rodrigo De Loredo: "Si el partido debe tomar la decisión de expulsarnos, que la tome ya" y luego agregó que "en el radicalismo pareciera que hay radicales de primera y de segunda, y que a algunos, como somos del interior, nos pueden hacer esto".

Por último, Arjol argumentó su posición: "Lo hicimos con convicción. Yo creo que desde aquella primera aprobación al día de ayer hay hechos nuevos, como el veto, el equilibrio fiscal que ha demostrado una baja consistente de la inflación, y finalmente la reunión con el presidente (Javier Milei) en donde se dio una charla distendida en materia de economía".

Para Santoro, Milei "compró el tercio que necesitaba para evitar que le veten las leyes"

Leandro Santoro debate plenario Cámara Diputados enero 2024 Ignacio Petunchi

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro afirmó que, luego de la foto con los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), el presidente Javier Milei "compró el tercio que necesitaba para evitar que le veten las leyes" e, incluso, para que "no le hagan juicio político".

En declaraciones a Radio Metro, aseguró que "es muy difícil imaginarse" a los mismos diputados que "promovieron y votaron una ley", cambiaran de opinión "180 grados de la mañana a la noche".

"Milei está mostrando que él puede ser tan pragmático como la casta que venía a reemplazar y muestra eso, que es una forma de decir ´¿se dan cuenta que yo soy capaz de cualquier cosa?´ Y, además, manda un segundo mensaje. 'me compré el tercio que necesito para evitar que me veten las leyes o me hagan un juicio político´", aseveró.