Ubeira, abogado de Cristina Kirchner, cargó contra la defensa de Carrizo y Díaz: "Los hechos son muy claros"

Ubeira , dialogó en exclusiva con De Una por C5N después de las declaraciones de los dos detenidos y expresó que "se escucharon las palabras de los que apelaron los procesamientos" y que " no difiere mucho de lo que se sabe" . También opinó sobre la aparición de los últimos chats que se difundieron entre los implicados del atentado: "Son muy contundentes".

Además, manifestó que "las consecuencias fueron dramáticas". Sobre la situación judicial y lo ocurrido con el intento de asesinato a CFK, subrayó que "no puede haber nada distinto a lo que se sabe".

"En las audiencias en las que se discuten los procesamientos, por lo general no aparecen cosas nuevas", detalló. Asimismo, contó cómo está la causa: "Sigue teniendo el mismo trámite que si hubiese sido un hecho absolutamente común".

Alertó que "se intentó bajar el precio al atentado contra Cristina Kirchner". Dio a conocer que piensa que hay más implicados en el hecho: "Hay que ver a dónde nos lleva la investigación. Creemos que no fueron sólo 4 personas".

Profundizando en la investigación de lo que ocurrió el 1 de septiembre, aseguró que "no creo que Carrizo y Díaz tengan otro camino que no sea los procesamientos". Ubeira comparó lo de Cristina Kirchner con el incidente de 2016 en el que se tiraron piedras contra un auto en el que viajaba el entonces presidente Mauricio Macri: "Cuando pasó eso, Gils Carbó le puso tres fiscales a disposición".

Las críticas de Ubeira a la Justicia

En la entrevista con C5N, el abogado de Cristina Kirchner expresó que "la Corte Suprema de la Nación le prometió una serie de recursos a Capuchetti y viene lento, no hicieron ningún aporte", siendo muy duro de esta manera con el tribunal. Cuando se le pidió profundizar en la labor de la Justicia, sostuvo: "No puedo contestar lo que la Corte no hace".