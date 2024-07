Tras las disculpas por el tuit de Victoria Villarruel, Javier Milei se reunirá con Emmanuel Macron en París

El encuentro entre ambos jefes de Estado se llevará a cabo con el objetivo de avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Además, se abordará el interés de algunas empresas francesas de minería y energía, que buscan invertir en la Argentina.

Por lo pronto, el cónclave se dará tras el escándalo desatado por el tuit de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el que aseguró que "ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentina siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!".

Ante esta situación, la periodista Rosario Ayerdi explicó en Minuto Uno la razón del fastidio de Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la presidencia, que fue a disculparse con el embajador francés Romain Nadal: "En el Gobierno explican que Javier Milei se pelea con presidentes, no con países. No apunta contra Brasil o España, sino con Lula da Silva y Pedro Sánchez".

El tuit de Victoria Villarruel sobre Francia

"No fue un tuit feliz. Por las cuestiones deportivas, tenés que ir por el lado deportivo y no generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. No podés hacer esa mezcla, pero ya está. Cosas que pasan'', fue la explicación de Javier Milei, durante una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, sobre la publicación de la vicepresidenta Villarruel en X.