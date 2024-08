Tras la tensiones, Javier Milei y Mauricio Macri mantendrán un encuentro en la Quinta de Olivos

El propio Milei expuso que no quedó conforme con la argumentación de Macri, cuando le preguntó sobre la postura negativa ante el DNU: "Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”.

La cena de esta noche resulta clave para el futuro inmediato, ya que el jueves el exmandatario brindará un discurso en Entre Ríos, en lo que será su reaparición pública en el relanzamiento de la Fundación Pensar. Habrá que ver el tono y el contenido de sus palabras.

"Pregunté en la Casa Rosada qué le van a dar a Macri, ya que si va a Olivos por algo es. Me dicen que hace ocho meses que está pidiendo lo mismo y no se lo van a dar", explicó la periodista Rosario Ayerdi en Minuto Uno.

Macri apoyó el veto a la reforma jubilatoria

El expresidente Mauricio Macri expresó su respaldo a la decisión de Javier Milei de vetar la ley de la nueva movilidad jubilatoria. En su cuenta de X (ex–Twitter), aseguró que “ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal” y justificó su decisión en el “bienestar” de las personas mayores y sus nietos.

“La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, indicó en el inicio de su comunicado.

Por último, no solo dejó en claro su apoyo sino que consideró que fueron los senadores los que aprobaron el déficit que “empobreció a los argentinos”. Agregó que “ya no se puede discutir la necesidad del equilibrio fiscal” y consideró que su postura se reafirma “por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de ellos”.