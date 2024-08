El irónico mensaje de Elisa Carrió contra Javier Milei y Mauricio Macri: "Adivina, adivinador"

La dirigente política recurrió a las redes sociales para expresarse y dejó un mensaje irónico en su cuenta en la red social X: "Adivina adivinador, quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio. No sé pero del cielo esto no viene. Un beso. Lilita".

De esta manera se refirió a la decisión del Presidente de impugnar lo votado por el Congreso luego de calificarlo como "un acto de populismo demagógico" que "tiene como único objetivo destruir el programa económico".

La Cámara alta había convertido en ley este jueves, después de una intensa jornada de debate, la Movilidad Previsional y de Seguridad Social con 61 votos afirmativos y 8 negativos, correspondientes al bloque de La Libertad Avanza y a su aliada Carmen Álvarez Rivero.

La misma incluía la recomposición del 8,1% de las jubilaciones y pensiones perdido en enero, el pliego de la fórmula a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el establecimiento de una suba adicional al año.

La crítica de Carrió apareció junto con la de otros integrantes del arco político, como la del exjefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta.

“Los derechos de las personas mayores no pueden ser vetados. Es innegable que la Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no puede ser nunca a costa de los jubilados. Coherencia! Defendamos a los jubilados, siempre!”, escribió en su cuenta de X.

De esta manera, Larreta sumó un nuevo capítulo a la pelea desatada en el PRO, luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se muestre muy dura con Mauricio Macri, a quien acusó de especular políticamente y de “ mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”. “Estás de un lado o del otro”, le cuestionó.

Milei sigue molesto con Macri por el rechazo del PRO a los fondos para la SIDE:

El presidente Javier Milei cuestionó el rechazo del Congreso del DNU que otorgaba $100.000 millones de fondos de la SIDE y reveló que el expresidente Mauricio Macri le dio explicaciones de los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados, pero las mismas "no fueron satisfactorias".

"Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones. A mi no me resultaron satisfactorias, pero siendo alguien que fue un jefe de Estado que sabe las necesidades de Inteligencia que debe enfrentar Argentina", explicó en referencia al intercambio que tuvo lugar el pasado miércoles.

La grieta en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO volvió a agrandarse este miércoles luego de que el bloque de diputados que responde a Mauricio Macri rechazara el DNU que le otorgaba $100.000 millones en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y referentes del oficialismo salieron a acusar al expresidente de "aliarse con el kirchnerismo para extorsionar al Gobierno".