Tras la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio, Ritondo y Santilli respaldaron a Javier Milei

"Tenemos que darle apoyo a este presidente. La sociedad lo eligió contundentemente. Tenemos que apoyar transformaciones que hace décadas se están discutiendo. Para terminar con la inflación, con la inseguridad, para poder vivir en paz y que nuestro país crezca. Tiene con qué. Hay recursos, hay talento", sostuvo Santilli.

"Creo que hay que interpretar lo que la sociedad dijo. 56%. Habla de lo que la sociedad ha planteado. La sociedad quiere un cambio y eso se manifiesta acompañando las transformaciones que hace décadas se discuten en nuestro país y no se sancionan. Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil, independencia del Banco Central, bajar la inflación, desburocratizar el Estado", agregó.

Por su parte, Ritondo, cuyo nombre suena para presidir la Cámara de Diputados, planteó que el titular del cuerpo "tiene que ser sin dudas una propuesta de Milei".

"Estamos trabajando con la voluntad de dar gobernabilidad, de hacer las leyes del cambio. Muchos de nosotros dijimos cuando terminó la general 'esto es con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich'. La gente pidió que el cambio lo haga Milei y ahora hay que acompañar. Necesita el acompañamiento porque no tiene la fuerza parlamentaria suficiente como para hacer estas transformaciones. Vamos a trabajar para lograr los consensos", aseguró.

El exministro de Seguridad porteño llamó a "que la experiencia de Macri nos sirva a todos para entender que muchas veces no tener esa fuerza significa retrasar las decisiones de gobierno, no poder tomarlas y no hacer el cambio que uno se comprometió en campaña".

"Sé que muchos radicales y del PRO van a acompañar. También vamos a acompañar a nuestros diez gobernadores de Juntos por el Cambio que hoy tienen el problema de que les sacaron gran parte de la coparticipación", concluyó.

Gobernadores y legisladores electos de Juntos por el Cambio se reunieron con las finanzas provinciales en agenda

Este grupo tuvo una reunión el pasado miércoles 22 de noviembre, tras el balotaje del 19 del mismo mes que consagró a Milei como futuro presidente, y de la que participaron los 10 mandatarios, tanto los que están en actividad como los electos.

Los gobernadores electos son Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En ese encuentro de la semana pasada resolvieron que respaldarán a Milei, pero también expresaron que este apoyo será con condiciones.

Los gobernadores tienen ahora, según revelaron, las finanzas provinciales en el tope de su agenda. Argumentan que algunas decisiones tomadas por el gobierno saliente, en particular la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, tuvo un impacto directo en las finanzas provinciales, cuestión que también había motivado una queja por parte del grupo de gobernadores de Unión por la Patria.

Los mandatarios provinciales vienen alertando sobre la necesidad de que se incrementen los fondos nacionales y, en ese aspecto, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, advirtió durante el fin de semana que no podrá pagar el aguinaldo a los trabajadores estatales hasta que el Gobierno nacional no los compense por la suba en el piso de Ganancias.

En distintos reportajes, este grupo de gobernadores también anunció que están dispuestos a mantener una reunión con la futura administración para conversar sobre estos temas, y también acerca de los planes del Gobierno de Milei respecto de cómo continuarán desde el 10 de diciembre las obras públicas ya iniciadas en los distintos distritos, luego de que el propio Presidente electo anunciara recortes en ese sentido.

El fin de semana, el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que cuando Milei dice que "cierra la obra pública", significa paralizarla "hasta que tengamos recursos".