12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno avanzó con cambios en la estructura del INTA

La semana pasada, la oposición rebatió en la cámara baja cinco decretos, entre ellos el 462, que modificaba organismos técnicos. Ahora, el Ejecutivo suprimió la Dirección Nacional del ente, cuyas funciones serán absorbidas por su Presidencia.

Por
Las funciones de la Dirección Nacional del INTA serán absorbidas por su Presidencia.

Las funciones de la Dirección Nacional del INTA serán absorbidas por su Presidencia.

Gonzalo Sanz Cerbino
Te puede interesar:

Alejandro Bercovich: "Marcos Galperin recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas"

La medida se implementó a través del Decreto 571/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto suprime la estructura de primer nivel operativo del organismo, clave en la investigación y extensión agropecuaria en el país. Todas las funciones y menciones que la Resolución INTA N° 513/2019 atribuía a la Dirección Nacional pasarán a estar bajo la órbita del Presidente del Instituto. Así, el oficialismo sigue adelante con su postura de sostener las reformas realizadas con los decretos que fueron rechazados hace días atrás en el Congreso.

INTA .png
El Gobierno había convertido al INTA en organismo desconcentrado a través del Decreto 462/25.

El Gobierno había convertido al INTA en organismo desconcentrado a través del Decreto 462/25.

En los considerandos, se fundamenta la transformación institucional del INTA, que fue iniciada mediante el Decreto 462/2025, que introdujo cambios en su estatus de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la dependencia directa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además, señala que las funciones del Presidente del INTA resultaban superpuestas con las de la Dirección Nacional, lo que motivó la propuesta de supresión.

Tras una maratónica sesión en el Congreso, la oposición aprobó proyectos que le marcan la agenda al Gobierno

En la madrugada del 7 de agosto, tras más de 12 horas de maratónica sesión, la Cámara de Diputados votó por amplia mayoría el rechazo a los decretos de facultades delegadas con los que el Gobierno impulsaba la modificación y el achicamiento de distintos organismos públicos.

Se tara del Decreto 462/25, de modificación organismos (INTI/INTA, etc), el Decreto 345/25 de modificación organismos de la cultura, el Decreto 351/25 de modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el Decreto 340/25 de modificación de la Marina Mercante y el Decreto 461/25 de modificación de organismos de la Secretaría de transportes.

Noticias relacionadas

Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

play

Leandro Santoro: "El gobierno de Javier Milei es antiindustrial y antiproducción"

El martes es el día en el que se definirá qué pasará con las acciones de YPF. 

Causa YPF: Justicia de Estados Unidos decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos

Kicillof advirtió que Milei "busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos"

El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas.

El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas

Ian Moche le respondió a Javier Milei: La agresión fue fea para toda la familia

Ian Moche le respondió a Javier Milei: "La agresión fue fea para toda la familia"

Rating Cero

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

De qué se trata este clásico del cine que ahora la está rompiendo en las plataformas.
play

Está en Netflix, es un thriller de suspenso y te va a atrapar de principio a fin

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..."

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

últimas noticias

Este pequeño ajuste puede ser clave para mejorar la digestión, el descanso y la salud metabólica. 

La mejor hora para que los mayores de 65 años cenen: pocos lo sabían

Hace 14 minutos
play

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Hace 16 minutos
Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Hace 32 minutos
Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal, el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén.

Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

Hace 33 minutos
Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre.

Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

Hace 42 minutos