Tras el cierre de listas, Cristina Kirchner se reunió con Daniel Scioli en el Senado

El encuentro se extendió por 40 minutos en el despacho de la exmandataria en la Cámara alta y tras abandonar el edificio, el exgobernador bonaerense se mostró satisfecho: "Fue una buena reunión, nunca he tenido problemas con ella. Es una persona con alto sentido de la responsabilidad" .

Por su parte, Cristina Kirchner brindó su opinión en Twitter: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil".

Scioli arribó al país este miércoles, luego de acompañar al presidente Alberto Fernández en Brasil, donde participó de un acto por los 200 años de vínculo bilateral, en el que el jefe de Estado fue condecorado por su par brasilero, Lula da Silva, con la honra máxima de la diplomacia brasileña.

