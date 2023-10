Sergio Massa: "La gente no es ganado a la que le ponen un sello"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que "la gente no es ganado a la que le ponen un sello" , al referirse al acuerdo que selló el libertario Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, que se basa en la consigna de "terminar con el kirchnerismo" .

"Yo no creo que la discusión se dé para atrás, sino para adelante. Qué va a hacer cada uno de los que estamos en competencia a la hora de gobernar. La gente no es ganado a la que le ponen un sello. Va a la urna y elige libremente de acuerdo a quién lo convence y le genera esperanza", consideró Massa en conferencia de prensa, tras reunirse con gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.

"Me voy a romper el alma, como siempre, para ser un buen presidente", aseguró el candidato oficialista, quien además ratificó su compromiso de "construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores" y pidió "no caer en la trampa de las discusiones de acuerdos de cúpulas de partidos".

Massa reiteró que a partir del 10 de diciembre "empieza un nuevo gobierno y una nueva etapa" en la Argentina, en la que "el diálogo tiene que ser con todos los sectores".

"Todos me conocen, en algún momento me criticaron la vocación de diálogo que he tenido a lo largo de mi vida política. Nadie puede sorprenderse si el 10 de diciembre en mi gobierno hay gente de otras fuerzas políticas. Porque, además, a partir del 10 de diciembre el que toma las decisiones soy yo", agregó el candidato oficialista.

"La educación es la mejor herramienta contra la pobreza, no puede ser paga"

Massa afirmó que "la educación es la mejor herramienta contra la pobreza" y aseguró que "no puede ser paga".

"Queremos que Argentina siga siendo ese país que en algún momento a partir de la decisión de (Domingo Faustino) Sarmiento nos llevó a tener la escuela como un formador de capital humano", indicó el ministro de Economía.

En la reunión realizada en el centro porteño, Massa y los gobernadores valoraron las "universidades públicas, que queremos que sigan siendo gratuitas" y el "desarrollo de las escuelas técnicas".

Los detalles de la reunión de Massa con los gobernadores

Al término de la reunión, el titular del Palacio de Hacienda dio detalles de la reunión con los mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones, en la que se habló de ampliar la coparticipación federal, simplificar el sistema impositivo, política de subsidios, salarios, vivienda y acceso a créditos hipotecarios y lotes con servicios, entre otros temas.

"Empezamos a trabajar en la construcción de nuevos pactos federales. Argentina tiene la oportunidad de ampliar la coparticipación de las provincias, pero además de simplificar el sistema impositivo. Tenemos obviamente que trabajar en la evasión, pero tenemos que ir a la simplificación tributaria", aseguró Massa.

Massa reunión con gobernadores

"Trabajamos en el tema federalismo y el impacto de algunas posiciones que en este momento se discuten en la Argentina. El tema vinculado a la eliminación del subsidio al transporte, y el impacto de pasar de $60 a $1.100 en el boleto de tren, o de pasar de $70 a $650 en el boleto de colectivo, que es el primer impacto del planteo de la eliminación de subsidios que se hace desde otros sectores de la política", agregó.

El candidato de Unión por la Patria consideró que "Argentina no puede seguir tomando deuda para gasto corriente", sino que debe hacerlo "cuando se trata de construcción de infraestructuras intergeneracionales".

"Ya vimos lo que pasó con la deuda del FMI. Sirvió para financiar la fuga de capitales en la Argentina y no quedó ni en ruta, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en ninguna de esas cosas que hacen el cambio de vida de la gente", puntualizó.

Massa se refirió también a la idea de la privatización de Vaca Muerta que propone Milei. "Esos son recursos de las provincias y no recursos del estado federal, y que en todo caso lo que tenemos que ver es cómo construimos más valor en la discusión alrededor de un tema central", apuntó.

Por último, se refirió al comercio internacional al señalar que "nuestros embajadores tienen que ser representantes comerciales de las empresas argentinas frente al mundo para vender trabajo argentino".