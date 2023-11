Massa: "Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mi no"

En tal sentido, como respuesta, el titular del Palacio de Hacienda se distinguió: "A mí, a diferencia de otros, la tos de nadie me incomoda. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a los vecinos y ciudadanos, no hay tos ni ruido. Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no me molesta".

En tanto, recordó cuando Milei se quedó sin palabras luego de que lo haya expuesto en materia de seguridad en el debate. "En estos dos modelos de país que están planteados, por un lado cuando planteamos la política de seguridad algunos se quedaron sin palabras, no sabían qué decir, pero lo más grave es que siguen defendiendo la idea de venta de armas en nuestra sociedad", advirtió.

En esta línea, sostuvo la diferencia de propuestas con respecto a la libre portación de armas: "No quiero vivir en un país en el que nuestros hijos vayan al colegio con una pistola en la mochila, sino en uno en el que vayan con una computadora en la mochila y esa es la diferencia de los dos proyectos del país".

"Les pido que sigamos trabajando juntos, hay mucho por hacer, hay problemas para resolver y no los negamos, los enfrentamos porque esa es nuestra responsabilidad", concluyó sobre la importancia de solucionar los inconvenientes, en el acto en el que también estuvo el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza.

"$40.000 millones del presupuesto nacional puestos en San Vicente y otras 139 ciudades"

En otro fragmento de su discurso, Sergio Massa destacó las inversiones en las ciudades sobre seguridad. "San Vicente es ciudad incorporada que suscribieron el acuerdo de ciudades del programa de Seguridad Ciudadana. Eso es tener $40.000 millones del presupuesto nacional puestos en San Vicente y otras 139 ciudades, que tienen un sistema reforzado de cámaras, con inteligencia artificial", describió.

También mencionó el "programa de Ciudades Planificadas" y expuso la relevancia del hábitat: "Fortalecer nuestra fuerza de seguridad es además darnos la posibilidad de tener con cada una de las fuerzas un programa de vivienda que les dé un hábitat común respecto a sus compañeros y el sistema familiar que construye cada uno".

"Fuimos perdiendo esa costumbre y eso también hace a la jerarquización del personal de seguridad, además de salarios y buena logística", continuó en este marco.