Sergio Berni tras el ataque que sufrió: "No los voy a denunciar"

"No los voy a denunciar" , aseguró Berni sobre los atacantes, mientras que también detalló cómo continúa su estado de salud debido al hecho: "Son cortes, piedrazos en la cabeza, y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando. Los médicos están viendo si tengo que operarme".

En tanto, condenó el ataque que recibió de parte de los que protestaron en el lugar. "Nada justicia la violencia recibida. Todos compartimos la tristeza. Se cumplió con el protocolo. Me llevaron arrastrándome. A la Policía le pedí que no avanzara", enfatizó.

Además, cuando fue consultado sobre los detalles de si deberá ser intervenido quirúrgicamente, respondió: "Estamos esperando el resultado de la tomografía para ver si hay desplazamiento de la fractura y si la hay, hay que operar".

"Siempre ando solo. Después se complicó. La Policía hizo lo que tenía que hacer pero eso complicó más las cosas. La situación estaba resolviéndose. La infantería avanzó y les pedí por favor que no avanzaran. Uno muere de pie pero nunca de rodillas. Estas son cuestiones de nuestro trabajo que pasan todos los días. No especulamos. No vengo a patotear", continuó Berni sobre el momento de la agresión.

Luego, en esta línea, agregó: "Siempre me presento solo. Ando siempre solo y voy donde están los problemas. Es mi responsabilidad. Esto es parte de nuestro trabajo. Soy un hombre de bien. No respondí a ningún tipo de agresión. Nuestra voluntad es trabajar siempre para solucionar los problemas. Hoy vemos que chocan dos personas en la esquina, una de las personas saca un revólver y lo mata".

Cómo continúa la investigación por el colectivero asesinado

En otro fragmento de sus expresiones, Berni confirmó que se detuvo a una persona por el crimen del colectivero de la línea 620: "Hemos detenido al primer sospechoso, que el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó. Es un hecho que no va a quedar impune".

Asimismo, remarcó cómo fue el crimen. "Fue un asesinato a sangre fría. El chofer no se resistió. En el colectivo iban dos personas: una señora y un policía. El policía está haciendo un reconocimiento de cara".

Además, aseguró que no dejará su cargo: "¿Cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos. Lo importante es no bajar los brazos. No tengo ninguna duda que a estos asesinos los vamos a detener y veremos el prontuario que tenía cada uno de ellos. Hacemos un esfuerzo infinito".