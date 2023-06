Scioli lanzó su precandidatura a presidente por Unión por la Patria

El primero en tomar la palabra fue quién se convirtió en el precandidato a Jefe de gobierno porteño , Nito Artaza , que apuntó contra Jorge Macri, precandidato por Juntos por el Cambio y señaló: " No es justo que con 130 millones que le sobran a la Ciudad haya un candidato que no está conforme a derecho , que discuta que la gente duerma en los cajeros automáticos, que quiera hacer cumplir la ley cuando él no puede cumplir la ley y la Constitución de la Ciudad".

La precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, señaló que debieron escuchar "tantas voces desalentando la participación democrática", en referencia a la interna dentro del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). "Queremos ser parte de un peronismo y de un frente político que amplíe las barreras de participación", agregó.

Scioli Tolosa Paz

Con un discurso interrumpido en varias ocasiones para entonar las estrofas de la marcha peronista, Tolosa Paz elogió a Scioli al asegurar que: "Es un hombre que da seguridad. Va a ir a buscar la unidad nacional, con los trabajadores, con el movimiento obrero organizado como pilar central de la reconstrucción de los salarios de los trabajadores".

El cierre del acto lo llevó adelante Scioli que comenzó recordando que "en este mismo lugar estábamos con Néstor Kirchner cuando nos presentaron" como candidatos a presidente y vice en el 2003. "Aunque pidan avales y no quieran PASO, van a encontrar nuestra boleta", lanzó, tras varias jornadas de cruces con el sector del oficialismo encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Es momento de no volver a las recetas del pasado, lo que expresan un espacio político que está interpretando la bronca de la gente. Pero yo aprendí que la bronca no se construye un país mejor, se lo construye con ideas nuevas, con esperanza, con innovación, uniendo esfuerzos", señaló.

"Mi compromiso como presidente es crear oportunidades, crear una mejor convivencia democrática. La moderación no es tibieza, es firmeza. Como lo he demostrado siempre cuando tuve que tomar decisiones, las tomo y me hago cargo. Ante la duda, no dudo. Como no dudé de decir quiero ir a las PASO, que sea el pueblo peronista que así lo decidan", agregó.

Scioli concluyó el acto, luego de agradecer a los militantes que se acercaron, asegurando que "Ésta vez si será la gran victoria del desarrollo argentino, lo siento sino no estaría acá".

Entre los asistentes se destacaron, en primera fila, el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el dirigente sindical, Hugo Moyano; y la analista política, Mayra Arena.