Sandleris anunció que votará a Javier Milei, pero negó estar trabajando para el libertario

En la misma línea, quien fuera funcionario en la gestión de Cambiemos, expuso el motivo de su inclinación por la ultraderecha: "No me gustan muchas de las propuestas de Milei como tampoco me gustan muchas de las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa, que un Milei que parece estar mostrando señales de moderación".

Sandleris es uno de los apellidos que apareció como posible integrante de un equipo económico de Milei, tras la alianza que efectuaron Macri y Bullrich. Sin embargo, a través de su cuenta de la red social X, indicó que "no participé de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos (...) Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio".

La publicación de Guido Sandleris en X