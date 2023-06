El DNI fue hallado el 7 de septiembre pasado en la casa que Sabag Montiel alquilaba en el partido bonaerense de San Martín. El fiscal consideró que quedó acreditada la participación de ambos, aunque los acusados insistieron en que Uliarte no estaba al tanto de que Sabag Montiel tenía ese documento en su vivienda.

El titular del DNI había informado que lo perdió en 2018 en un recital en el Hipódromo de Palermo. "Lo encontré semanas antes de mi detención, estaba en el piso, solo. Lo encontré en Avenida de los Constituyentes y General Paz. Yo no ando por Palermo", argumentó Sabag Montiel.

Brenda Uliarte juicio 15-06-23 Télam

"Decidí buscar al dueño, pero como en el documento no figuraba un domicilio, se me dificultó y no sabía si usaba el mismo nombre en Facebook. Brenda no tenía noción del documento. Ella no sabía las cosas que yo tenía en mi poder. No se lo comenté, lo quiero aclarar para dejarla afuera de esto", aseguró.

Uliarte también sostuvo esta versión. "Si bien yo mantenía un vínculo con Sabag, iba y venía. En su casa tenía pertenencias, computadora, ropa y nada más. De ese DNI no estaba al tanto. Me parecería injusto una condena. No toqué, ni supe del DNI", afirmó durante sus últimas palabras ante el tribunal.

El juicio se llevó a cabo en un solo día y tuvo, además de las indagatorias, tres declaraciones testimoniales: el hombre que dijo haber perdido su DNI en 2018 en un recital y haber gestionado uno nuevo el mismo día (Francisco Almada); el propietario del monoambiente que alquilaba Sabag Montiel y el oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que encabezó el allanamiento en el que se encontró el documento.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte juicio 15-06-23

Durante el juicio no se debatieron elementos vinculados al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre pasado, pero la fecha estuvo presente como referencia temporal ya que ese día se produjo la detención de Sabag Montiel.