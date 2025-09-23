23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rolando Figueroa se mostró dispuesto a bajar la alícuota de Neuquén y apoyó el plan de un súper IVA

El gobernador de la provincia neuquina remarcó la postura impositiva del Gobierno y afirmó que analiza disminuir la alícuota al 16% ó 17%.

Por
Figueroa

Figueroa, gobernador neuquino.

Redes sociales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a poner a flote la posibilidad de implementar un súper IVA, una iniciativa del gobierno de Javier Milei para unificar Ingresos Brutos, el IVA y las tasas municipales en un tributo. También afirmó que su gestión está dispuesta a disminuir "muchísimo" la alícuota.

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.
Te puede interesar:

Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

Figueroa encabezó una recorrida de unas obras en Neuquén y respaldó al Gobierno por su postura impositiva: "Queremos seguir el rumbo de que Nación cobre un 9% de IVA y cada provincia complemente el IVA de acuerdo a lo que cada una pueda fijar, nosotros lo bajaríamos muchísimo".

"Estamos pensando en un 7 u 8 puntos, con lo cual alícuota general sería del 16% o 17%, cuatro menos que la alícuota que rige hoy. Ojalá todos estos cambios los podamos ir promocionando siempre que beneficien a los habitantes, a los sectores y se protejan los derechos adquiridos", agregó en esta línea.

Rolando Figueroa Neuquén
Rolando Figueroa recorrió obras en Neuquén.

Rolando Figueroa recorrió obras en Neuquén.

Por otro lado, el gobernador neuquino hizo alusión a la eliminación de las retenciones a los granos y la carne, en medio de la tensión entre la administración de La Libertad Avanza y los gobernantes: " Impacta en la coparticipación. Tenemos una producción que hacemos industrialmente, que tiene retenciones y es la hidrocarburífera que está con 8% de retenciones. Nos lima las regalías y la posibilidad de cobrar impuestos propios".

En tanto, subrayó la creación del Programa de Reactivación Hidrocarburífera, busca optimizar la producción convencional de hidrocarburos: "Reactivamos el sector de los convencionales con una rebaja de regalías y la eliminación de Ingresos Brutos vía un crédito fiscal, siempre y cuando las empresas conserven el empleo de los trabajadores".

Noticias relacionadas

Javier Milei es un muy buen amigo, afirmó Trump. 

Fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente"

play

Reunión bilateral entre Trump y Milei en Estados Unidos a la espera del salvataje económico

Javier Milei perdió el cuarto lugar del ranking de presidentes sudamericanos.

La imagen de Milei y sus ministros sigue cayendo y retrocede en el ranking regional

Mauricio Macri reunido junto a los candidatos del PRO. 
play

Rumbo a las elecciones de octubre: con la presencia de Macri, el PRO reunió a sus candidatos a legisladores

La Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

El jefe de Gabinete expuso la causa de la determinación.

Francos, sobre la eliminación de las retenciones: "El Gobierno necesita tener dólares"

Rating Cero

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

La repetición de la entrada en el espejo puede transmitir confusión y alterar la percepción del espacio.

Por qué no hay que poner un espejo frente a la entrada principal de la casa

Hace 13 minutos
Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 20 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 20 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 20 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 21 minutos