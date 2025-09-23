Rolando Figueroa se mostró dispuesto a bajar la alícuota de Neuquén y apoyó el plan de un súper IVA El gobernador de la provincia neuquina remarcó la postura impositiva del Gobierno y afirmó que analiza disminuir la alícuota al 16% ó 17%. Por







El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a poner a flote la posibilidad de implementar un súper IVA, una iniciativa del gobierno de Javier Milei para unificar Ingresos Brutos, el IVA y las tasas municipales en un tributo. También afirmó que su gestión está dispuesta a disminuir "muchísimo" la alícuota.

Figueroa encabezó una recorrida de unas obras en Neuquén y respaldó al Gobierno por su postura impositiva: "Queremos seguir el rumbo de que Nación cobre un 9% de IVA y cada provincia complemente el IVA de acuerdo a lo que cada una pueda fijar, nosotros lo bajaríamos muchísimo".

"Estamos pensando en un 7 u 8 puntos, con lo cual alícuota general sería del 16% o 17%, cuatro menos que la alícuota que rige hoy. Ojalá todos estos cambios los podamos ir promocionando siempre que beneficien a los habitantes, a los sectores y se protejan los derechos adquiridos", agregó en esta línea.

Por otro lado, el gobernador neuquino hizo alusión a la eliminación de las retenciones a los granos y la carne, en medio de la tensión entre la administración de La Libertad Avanza y los gobernantes: " Impacta en la coparticipación. Tenemos una producción que hacemos industrialmente, que tiene retenciones y es la hidrocarburífera que está con 8% de retenciones. Nos lima las regalías y la posibilidad de cobrar impuestos propios".