Roberto Cachanosky aseguró que Javier Milei "inventa números": "Está tomando el cariz de un emperador"

El economista liberal Roberto Cachanosky dio detalles sobre el episodio ocurrido a comienzos de noviembre, cuando el presidente Javier Milei lo hizo echar del auditorio antes de dar una charla en el acto por los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , probablemente enojado por las críticas a su gestión. "Quedó como un maleducado al divino botón, no me iba a quedar a escuchar cómo inventa números. Me parece que esto está tomando el cariz de un emperador" , expresó el analista.

"Ya estaba a punto de irme. Se me acercó personal de Relaciones Institucionales, alguien de Presidencia y alguien que creo que era un guardaespaldas", relató en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó que le plantearon: "Dice Milei que si está Cachanosky en el salón él no baja a hablar" .

"Yo no me iba a quedar a escucharlo, no es necesario. Yo me iba para mi casa, no tengo ningún interés en escuchar a este tipo. No iba a hacer un escándalo para complicarle la vida a la Cámara Argentina de Comercio. No me iba a quedar a escuchar cómo inventa números", añadió.

El economista señaló que "lo más grave no es lo que me pasó a mí, no me interesaba escucharlo; me parece que esto está tomando el cariz de un emperador". "Nada que ver con el discurso liberal, es todo lo contrario a ese ideario. Eso que repiten todo el tiempo, 'el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, etcétera', siempre y cuando digas y hagas lo que yo te diga", ironizó.

"La palabra libertario nace en Estados Unidos para diferenciarse de los liberales, que allá son los de izquierda. Por la década del 70, Murray Rothbard y Ron Paul crean el Partido Libertario. Pero era de tendencia más anarquista, que el Estado no tiene que existir y ese tipo de cosas. Terminaron siendo copados por la izquierda. Un liberal clásico es un tipo que te dice que el Estado tiene que existir, limitado a ciertas funciones, pero no se van a rasgar las vestiduras si hacés un hospital público. Plantean un límite al poder del Estado, del monarca. Los libertarios apuntaban más a un anarcocapitalismo, nada que ver con el liberalismo", explicó Cachanosky.

En cuanto a la situación actual, el analista consideró que "buena parte del empresariado argentino tiene esa idea de 'si me va bien en el negocio, aunque sea transitoriamente, dejame ganar guita y el tema institucional está mal pero no molestes', hasta que se le arruina el negocio".

"Los que están apostando a las tasas están haciendo una torta de plata en dólares. Con esa rentabilidad nadie va a abrir la boca. Vi a los mismos empresarios aplaudir a todos los ministros de Economía", remarcó.

"Cuando Milei dice que íbamos a 17.000% de inflación agarra la tasa de inflación de un mes, la eleva a la duodécima potencia y le da eso, en la devaluación que él mismo hizo. Eso es suponer que esa tasa se va a mantener. Proyectan números con una facilidad impresionante. Hay un déficit fiscal financiero fenomenal", concluyó Cachanosky.