Ricardo Quintela ratificó su candidatura a presidente del PJ y cruzó a Cristina Kirchner con un duro mensaje

"Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación. La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener", sostuvo el mandatario riojano.

Por ultimo, Quintela pidió "dejar atrás esta forma de construir política" y remarcó que eso es lo que lo impulsa en su vocación de conducir el PJ.

El duro mensaje de Cristina Kirchner: "Los Poncio Pilatos del peronismo no van más"

La expresidenta y candidata a presidir el Partido Justicialista, Cristina Kirchner, marcó la cancha en la previa del cierre de lista de la interna peronista y sin mencionarlo, cruzó duramente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof tras su multitudinario acto en Berisso: "Los Poncio Pilatos y los Judas del peronismo no van más".

Tras una reunión en la sede porteña del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), Cristina definió a los integrantes de su lista, junto a su hijo Máximo Kirchner y varios intendentes del conurbano bonaerense y atacó a Kicillof. "Estoy cansada de los Judas del peronismo", expresó, sin nombrarlo en el encuentro pero en clara referencia al gobernador, según la periodista Rosario Ayerdi.

"No me interesa disputar ninguna internar", había asegurado Kicillof, en un multitudinario acto en Berisso, La Plata, donde se esperaba que uno de los líderes de la oposición se posicionara en una de las internar más reñidas de la historia del kirchnerismo. Sin embargo, el mensaje no cayó para nada bien en el seno de la expresidenta y su indecisión fue criticada por Cristina: “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, sostuvo.

La reunión comenzó alrededor de las 10, en la sede porteña del SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, sobre la avenida Belgrano, y se extendió por más de dos horas y media. El encuentro fue cerrado y de extrema reserva, a punto tal que a los asistentes los hicieron dejar sus celulares afuera.

Entre las presencias en SMATA, se encontraban Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, los senadores Eduardo Wado de Pedro y Mariano Recalde. Además hubo intendentes del conurbano como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

También estuvieron dirigentes de largo recorrido en el peronismo como la ex diputada Teresa García; el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos; el ex gobernador de Tucumán Juan Manzur, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, el senador provincial Juan Pablo de Jesús y el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto.