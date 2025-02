Removerán a la cúpula de la Policía bonaerense en Mar del Plata tras el crimen de un kiosquero

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales marcaron que la medida removerá del cargo al titular de la Jefatura Departamental, comisario mayor, Luis Senra, y a toda la estructura de "seguridad" de la ciudad balnearia.

En tanto, el periodista Leo García detalló en C5N cómo se produjo el asesinato de Velázquez. "Cristian fue asesinado este lunes. Entraron a robarle. Un hombre, que tiene 19 años y está imputado, ingresó y lo asesinó de un tiro en la cabeza", señaló. El hecho se registró sobre la Avenida Peralta Ramos al 700.

Embed

Por el hecho, un hombre fue arrestado en la puerta de su domicilio en la calle Cuba al 3000 del barrio Pueyrredón, mientras que hay otro sospechoso identificado sobre el que pesa un pedido de captura.

En tal sentido, García recordó que el hombre había sido atacado durante 2024. "Cristian fue noticia en abril porque cuando entraron a robarle en su kiosco se defendió con un gas pimienta. Cuando el delincuente se iba, estiró el brazo y disparó. Ese disparo pegó en el frente del mostrador, donde había una caramelera con cajas de chicles. Un paquete de chicles le salvó la vida", expresó.

En aquel momento, en diálogo con el medio 0223, relató el ataque que sufrió: "Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiran el primer tiro, que le pegan a los chicles y por eso no me da a mí. Primero al que estaba enfrente, el que tiró el tiro, y después al que estaba al lado".

"Cuando se están yendo ya con el efecto gas pimienta, me apuntó como para tirarme y como no pudo, tiró para arriba, pegó por ahí, pero no me pegó a mí. Luego hirió a su secuaz", había añadido en esta línea.