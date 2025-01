Fuerte represión policial contra los jubilados que se movilizaban frente al Congreso.

En ese contexto, la Policía Federal formó un cordón en el frente del Palacio Legislativo para evitar que los manifestantes puedan realizar el abrazo simbólico al edificio. Cuando el grupo de jubilados avanzó sobre la calle, los efectivos policiales comenzaron a empujarlos y golpearlos para que se retiren del lugar.

Movilización de jubilados

"Nosotros lo vamos a hacer, no lo pueden impedir. ¿Por qué van a ser más fuertes que nosotros? Tenemos dignidad y vamos a luchar", expresó Carlos, uno de los autoconvocados, que sostenía un cartel con la leyenda "Milei basura, esto es tu futuro" junto a un tacho.

"Tengo una jubilación de $400.000, no llego. Pero no es solo la jubilación, me sacaron los remedios", señaló el hombre en diálogo con el móvil de C5N luego de explicar que puede vivir gracias a la ayuda económica de sus hijos.

También convocaron a sumarse a la marcha antifascista y antirracista organizada por el colectivo LGBTIQ+ tras los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde sostuvo que la ideología de género constituye "lisa y llanamente abuso infantil" y definió a los homosexuales como "pedófilos". "El sábado en Plaza de Mayo, con todos los que quieran venir", invitó Luis.