Quién es Emilio Ocampo, el economista elegido por Milei para encarar una posible dolarización

"Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. ¡VLLC! (Viva la libertad, carajo)", anunció este miércoles a través de su cuenta de Twitter.

Ocampo es especialista en finanzas, economía e historia. Es Director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) e integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Sus conceptos sobre la dolarización son los que inspiraron las propuestas de Milei y LLA.

Entre 1990 y 2005 se dedicó a la banca de inversión y ocupó cargos ejecutivos en Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley, en las ciudades de Nueva York y Londres. En 2006 volvió a Argentina y se desempeñó como asesor financiero independiente.

Cuál es la propuesta de dolarización de Emilio Ocampo, el asesor de Milei

Para Ocampo, el gobierno que resulte electo en octubre no será "creíble en el plano macroeconómico sin una reforma monetaria, y un programa de ajuste fiscal y reformas estructurales", según explicó en un artículo de su blog personal con fecha de abril pasado. En ese sentido, la "única" opción sería la dolarización.

"Un esquema de convertibilidad ya no sería creíble. Cualquier otro esquema monetario en el que el peso coexista con el dólar y sobreviva el BCRA no sólo será poco creíble, sino además inestable y fácil de revertir. El único dispositivo de compromiso efectivo es una dolarización. No llegaremos a ella por debate sino por necesidad", aseguró.

En otro artículo de opinión, sostuvo que "si nos queremos atar a un patrón monetario estable, la mejor manera de hacerlo es directamente. Como la economía argentina ya está de facto dolarizada, lo más lógico es adoptar el dólar como moneda de curso legal".

Ocampo defiende que "la dolarización es el reconocimiento de algo que ya está ocurriendo y que refleja la incapacidad del sistema político", según declaraciones que hizo a LN+. También recalcó que "se debe dolarizar al tipo de cambio de mercado", que hoy se desconoce.

Sin embargo, en esa misma entrevista de fines de abril explicó que "hoy no se puede dolarizar. No le estoy proponiendo a (Sergio) Massa que dolarice. No se puede dolarizar el 11 de diciembre porque no se puede encorsetar a la economía en una estructura de precios relativos que no lleva a que el funcionamiento sea de manera óptima", aseveró.

"Paremos el verso de que la dolarización nos va a empobrecer. En todo caso nos va a enriquecer", añadió. Entre los beneficios, destacó que "eliminaría la inflación de cuajo y le daría a los argentinos una moneda con la que podrían ahorrar e invertir".

Al mismo tiempo, reconoció que este proceso tendría costos, ya que se perdería "la política monetaria (o cambiaria) como herramienta de estabilización, los ingresos por señoreaje, y al BCRA como prestamista de última instancia".