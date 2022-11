Qué decía Mauricio Macri sobre la posibilidad de eliminar las elecciones intermedias

El presidente del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, cuestionó la decisión de De Pedro. "No sólo quieren eliminar las PASO. Ahora van por las elecciones de medio término. El kirchnerismo ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa. Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", escribió en su cuenta de Twitter.

La senadora por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio salió al cruce de las declaraciones del diputado y le respondió con un video que apela al archivo. "Por si olvidaste esta posición clarísima del jefe de tu espacio, Mauricio Macri, te lo dejo para refrescar tu memoria. Oponerse porque lo proponemos nosotros no es de opositores, es de necios", afirmó.

En su tuit, la legisladora añadió un video de la campaña de 2017, en el que Macri, en diálogo con Canal 9 de Salta, afirma: "No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad".

"El tiempo es escaso y estar de campaña tanto tiempo adicional… Ya tengo dudas sobre la elección intermedia, creo que lo más sano seria elegir todos los cargos cada 4 años, y encima hacerlo doble vez es una experiencia frustrante", amplió el entonces presidente.

Ante esto, expresó su deseo de "tener éxito" más adelante y poder "modificar el sistema electoral, adoptar el voto electrónico y simplificar. Las PASO han sido una experiencia frustrante".

Hola @marioraulnegri , por si olvidaste esta posición clarísima del jefe de tu espacio @mauriciomacri te lo dejo para refrescar tu memoria. Oponerse porque lo proponemos nosotros no es de opositores, es de necios. Abrazote pic.twitter.com/hqWNVLGXcO — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 1, 2022

La propuesta de Wado de Pedro para eliminar las elecciones intermedias

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, avanza en un proyecto para eliminar los comicios intermedios: "Las elecciones de medio término hace que estemos siempre en campaña por las PASO y las parlamentarias, o las PASO y las presidenciales", señaló.

El funcionario ahondó en el tema y explicó que "es imposible desarrollar políticas pública sostenibles si se vive siempre en campaña. En el sistema que estamos, a los pocos meses de asumir un gobierno, ya se pone en marcha la campaña para las próximos legislativas. Cada dos años hay dos elecciones: las PASO y las parlamentarias, o las PASO y las presidenciales".

De Pedro agregó que "estas elecciones continuas, también impiden generar mesas de diálogo por que en los momentos de campañas", ya que "los partidos tienden a tener posiciones públicas radicalizadas o diferenciadas, o acentúan las controversias con sus adversarios para posicionarse con sus votantes".

La propuesta sería que el Gobierno sea elegido junto con el Parlamento por un período de 4 años, ya que en ese periodo "se puede tener la oportunidad para desarrollar las políticas propuestas y ser evaluado a los 4 años que es un tiempo más que prudente y razonable".

Desde Interior destacan que "hay mucha coincidencia en este análisis de todas las fuerzas políticas, por más que esto requiera de una reforma constitucional". En su artículo 50, la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados se renueva por mitad cada bienio y el Senado a razón de una tercera parte cada dos años (artículo 56).