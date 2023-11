Pymes industriales alertan que "con Javier Milei va a pasar lo mismo que con Mauricio Macri"

" Lo que propone Javier Milei significa retroceder a la década del '90 , donde tuvimos una dolarización, desempleo del 25%, cerraron industrias y se quebró la familia argentina porque al no haber trabajo se dividió: la gente tenía que ir a buscar trabajo al exterior", sostuvo Rosato en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, por C5N .

"En su plataforma, Milei no habla de trabajo ni de las pymes. Nosotros lo hemos convocado para que venga a plantear su propuesta, y no hubo respuesta. Recientemente tenía una reunión en la UIA y tampoco accedió a ir. Claramente está marcando un planteo que no tiene nada que ver con el futuro de la industria en la Argentina, a diferencia de Massa que está planteando un futuro para el sector, con crecimiento y desarrollo a través de medidas concretas", planteó.

El dirigente industrial remarcó la importancia de la soberanía energética en el porvenir nacional. "Si Argentina tiene un gran futuro, se llama energía. Petróleo, gas, minería. Sectores que van a crecer a partir del año que viene, van a exportar, y eso significa entrada de divisas al país", subrayó.

"Con Milei va a pasar lo mismo que ocurrió en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri. Está haciendo una alianza con un expresidente en cuyo gobierno cerraron 23 mil pymes, con aumento del 2500% de la energía. 8 mil pymes industriales manufactureras cerraron entre 2015 y 2019. Ya lo vivimos y nos preocupa. Esto significa cierre de empresas, que perjudica a trabajadores y al salario. Más desempleo, más oferta laboral y eso significa quitarle el salario al trabajador", expresó.

Pymes

"Creo que en los últimos tiempos hubo un cambio muy profundo en el pensamiento de los trabajadores. Después de las PASO, creían que necesitaban un cambio y votaron a Milei, debido a que esperaban otra cosa, porque la situación está complicada. Pero escuchan que la propuesta de Milei no representa un crecimiento para la industria. Habla de una ley laboral que le quita indemnización a los trabajadores", aseveró.

Rosato se refirió también a la constante referencia de los libertarios a la quita de impuestos. "Más allá de los impuestos, hay un montón de temas que hay que tener en cuenta que tienen que ver con la competitividad, con el costo de energía. Para abrir el mercado necesitamos primero resolver el tema de la competitividad interna: tener los mismos costos que los que producen en el exterior. Eso se hace con una política en conjunto, un acuerdo, una unidad como plantea Massa", resaltó.

Sobre la situación de los jóvenes ante las propuestas del economista, el titular de UPA señaló: "Creo que existe un gran desconocimiento en el sector de jóvenes trabajadores de lo que ofrece Milei y cuando van escuchando a través de los medios van reflexionando. Él habla de 'libertad', pero es un engaño: ¿libertad de qué? Si significa más pobreza, menos trabajo, menos acceso a la salud y escuela pública, más que libertad estamos poniendo prisionera a mucha gente".

"Las pymes generamos más del 70% de la mano de obra del país. Ahí es donde tenemos que pensar cuál es el futuro de Argentina", concluyó.