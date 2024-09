Punteros con antecedentes penales y barras bravas: el turbio trasfondo del acto de Milei en Parque Lezama

Un informe especial de Argenzuela reveló el oscuro trasfondo detrás del acto que el presidente encabezó el sábado pasado. Tras denunciar la hipocresía libertaria, el repaso de los acontecimientos siguió con el periodista Paulo Kablan contando que en el evento hubo presencia de integrantes de la barra brava de Chacarita.

Luego contó que Milei llegó al acto rodeado con policías vestidos de civil que saltaban y bailaban como si fueran militantes. "Los medios titularon Milei entró en medio de una multitud pero eran todos policías", señaló Kablan.

El punto fuerte del informe llegó de la mano del periodista Mauro Federico quien reveló el perfil de algunos de los punteros detrás de la organización del acto.

El caso más polémico es el de Ramón “el nene” Vera, un histórico dirigente político del partido de Moreno que pasó por el massismo, el macrismo, el peronismo y ahora milita para el liberalismo.

Según contó el periodista, Vera estuvo involucrado en una banda de piratas del asfalto que en 2011 robó un camión de Droguerías del Sur. La investigación llegó hasta la farmacia Santa Lucia de Moreno. Hallaron el comercio y el local de una agrupación política lindera llamada "La 22 de Agosto". Allí encontraron un arma 9 milímetros. El dueño del comercio era Martín Sosa alias "el cachafaz", socio de Ramón Vera. Los dos fueron presos.

En el 2015 Vera tenía el minimercado llamado “Los Cartagineses” y era proveedor del Consejo Escolar de Moreno, donde fue denunciado por entregar pollo en mal estado.

En el 2023 fue precandidato a diputado provincial de La Libertad Avanza. Su hija, Andrea Vera, quien fue candidata a intendente por el partido libertario, fue denunciada por ejercer la medicina sin tener el título habilitante.

Otro de los polémicos punteros que organizaron el encuentro fue Marcelo Gil, concejal libertario del partido de San Martín. Gil puso varios micros para movilizar militantes hasta el barrio porteño de San Telmo.

"Gil se presenta como empresario de la construcción pero no hay ninguna empresa registrada a su nombre. No está inscripto en AFIP", contó Federico. "Dice que preside una organización no gubernamental llamada ´Con la gente siempre´. En la provincia no hay ninguna ONG registrada con ese nombre ni con el suyo", agregó.

Por último, el periodista reveló que Gil basó su campaña centrándose en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico pero dejó entrever que fuentes de su partido lo vincularían con bandas relacionadas a la venta de estupefacientes.