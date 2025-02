Provocador mensaje de Javier Milei en plena crisis a sus simpatizantes : "Ellos no vienen por mi, vienen por vos"

El mensaje de Javier Milei a sus simpatizantes: "Ellos no vienen por mi, vienen por vos"

"Ellos no no vienen por mí, ellos vienen por vos. Yo solo estoy en el medio" , reza la imagen que publicó el mandatario sobre una foto en blanco y negro donde se lo ve sentado pensativo y con cara de preocupado.

Por la mañana en la misma red social Milei había compartido una publicación de la cuenta "Coherencia por favor" en la que se puede leer el texto: "El respeto es como la guita. Es mejor ganarlo que pedirlo".

También subió una foto de archivo donde se lo ve junto al ministro de Economía Luis Caputo y parte de su equipo económico sonrientes donde sostiene que el país está experimentando una "deflación en dólares".

"Otro mes más en el que la inflación mayorista estuvo debajo del crawling peg del 2% (ahora en 1%). Si a ello se le suma la inflación de los EEUU la deflación es aún mayor. Muchas gracias Toto Caputo por ser por muy lejos el mejor ministro de economía de la historia".

Milei pidió investigar el "vínculo" entre "políticos corruptos" y "periodistas ensobrados"

En su cuenta de X el Presidente pidió investigar el "vínculo directo" entre "los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", al hacerse eco del descargo del periodista Jonatan Viale por la interrupción de la entrevista que le hiciera el lunes último en medio de la polémica por el criptogate.

"Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", expresó Milei en un texto publicado en X.

Y planteó que "la Justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta", dijo en referencia al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que resultó derrotado por Patricia Bullrich en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC).

Milei señaló que "sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas" e insistió sobre la figura de Rodríguez Larreta: "Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos".

"Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían). Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio y no me voy a correr", enfatizó.

Milei había negado el lunes último haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, además de que negó haber "promovido" ese fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", señaló el mandatario en la entrevista con TN que, según se conoció después, durante su grabación había sido interrumpida por Santiago Caputo.