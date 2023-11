Préstamo del FMI a Macri: para la exdirectora del BCRA, "se benefició un grupo muy chico, pero la deuda la tenemos todos"

"Recordemos que los acuerdos con el FMI se plasman en una carta de intención y memorándum técnicos, de política económica y financiera. Hubo incumplimientos tanto antes como después", detalló.

En cuanto a las irregularidades anteriores, "se trató de incumplimientos respecto del procedimiento para la formalización del préstamo. Lo que se discute no es el derecho de un gobierno a solicitar un préstamo al FMI, porque esa es una decisión política, que no es judicializable. Pero las decisiones tienen que ceñirse a un procedimiento que está establecido por ley. En este caso, no sucedió".

"Primero, porque no fue suscripto por los funcionarios competentes para esto. Fueron suscriptos por el ministro de Hacienda, que era Nicolás Dujovne. El Ministerio de Economía había sido dividido en Finanzas y Hacienda. La competencia para suscribir esos documentos era del ministro de Finanzas, que era Luis Caputo", expresó Stein.

A 5 AÑOS del ACUERDO de MACRI con el FMI

Según describió la exdirectora, durante el procedimiento hubo varias ausencias: "De acuerdo con la Ley de Administración Financiera, la autorización para comenzar las negociaciones debería haber sido suscrita por el presidente con un decreto. Además de eso, faltó una decisión administrativa que ordenara comenzar con las negociaciones. Faltó también el dictamen jurídico previo que debió existir para analizar que estuvieran dadas todas las condiciones, y el del Banco Central para que analizara el impacto que iba a tener la forma de pagos sobre la balanza de pagos".

Para Stein, "son errores muy grosos; en la administración pública no podés comprar biromes si no tenés un dictamen jurídico previo que diga que el procedimiento es el correcto". "Entonces, es muy raro que en el proceso de formalización de un crédito de esta envergadura faltaran estos elementos", señaló.

En marzo de 2020, a pedido del presidente Alberto Fernández, el Banco Central hizo un informe sobre la deuda. Entre 2015 y 2019 se formaron activos externos, lo que se conoce como fuga de capitales, por u$s86 mil millones.

"Cuando llegó Macri al gobierno, levantó todos los controles de capitales que había. Hay un dato mucho más interesante: el préstamo del Fondo ingresa en mayo de 2018 que es cuando se firma. En el período mayo 2018 a octubre de 2019 cuando se vuelve a fijar un control de capital, salieron u$s45 mil millones e ingresaron por el préstamo u$s44,5 millones. Con lo cual es muy claro que el monto no se utilizó ni para regular las tensiones en la balanza de pago ni para escuelas, hospitales o rutas, sino que se utilizó para la fuga de capitales. Entonces, con el crédito se benefició un grupo muy chico pero la deuda la tenemos todos", enfatizó la abogada.

"Lo que implicó la fuga de capitales trajo aparejada la violación del estatuto del FMI, que dice en su artículo 6 que los estados miembros no pueden permitir el uso del dinero proveniente del Fondo en una salida continuada de capitales", concluyó.

Sergio Massa anunció que el FMI comenzará una investigación "sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a fin de noviembre una investigación sobre la fuga de capitales del préstamo que le otorgó a la Argentina en 2018, bajo el mandato de Mauricio Macri.

"A fin de mes el FMI comienza la investigación sobre fugas de capitales del préstamo Stan-by a la Argentina de 2018. Mandará una comisión a la Argentina que hará una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano que lidera la oposición con el radicalismo, no se usó para financiar hospitales ni escuelas sino para financiar el pago a fondos de inversiones", explicó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista en LN+.