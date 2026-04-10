Planta de metanol en Paysandú: avanza la demanda y la Justicia dispuso medidas de prueba La misma fue realizada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador provincial Adán Bhal. Aducen que Uruguay no presentó la solicitud correspondiente para instalar la fábrica de combustible sintéticos ante la Comisión Administradora. Por + Seguir en







La empresa HIF Global busca instalar una refinería en Paysandú.

Avanza en la Justicia la demanda civil de acción preventiva por daños en materia ambiental en la Justicia federal de Concepción del Uruguay por la instalación de la planta de refinería HIF en la ciudad de Paysandú.

Según se denuncia, el país oriental no presentó la solicitud correspondiente para ubicar la fábrica de combustible sintéticos ante la Comisión Administradora. En el escrito, los abogados de los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador provincial Adán Bhal, propusieron distintas medidas de prueba, como que el Estado uruguayo aporte datos de la empresa HIF Global y que se lleven a cabo diversas pericias ambientales. La demanda es en “prevención de daño ambiental”.

"Hoy la Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que 'la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso'. Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos", señaló en su cuenta de X, Guillermo Michel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/michelguilleok/status/2042624720495886612?s=46&partner=&hide_thread=false Planta de combustible sintético en Paysandú: la Justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba.



Frente a la inacción del gobernador Frigerio y del intendente de Colón, iniciamos junto con @adanhbahl y @MarianMarclay una acción preventiva de daño ambiental… pic.twitter.com/qcTpP9YlzX — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 10, 2026 En este marco, el legislador cuestionó la inacción del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, con quien coincidió que este tema no da lugar para “berreteadas” ni para “pensar en la chiquita” y pidió que la planta sea relocalizada para cuidar a los vecinos de Colón.

Se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan: