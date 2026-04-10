10 de abril de 2026 Inicio
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Planta de metanol en Paysandú: avanza la demanda y la Justicia dispuso medidas de prueba

La misma fue realizada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador provincial Adán Bhal. Aducen que Uruguay no presentó la solicitud correspondiente para instalar la fábrica de combustible sintéticos ante la Comisión Administradora.

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La empresa HIF Global busca instalar una refinería en Paysandú. 

La empresa HIF Global busca instalar una refinería en Paysandú. 

Avanza en la Justicia la demanda civil de acción preventiva por daños en materia ambiental en la Justicia federal de Concepción del Uruguay por la instalación de la planta de refinería HIF en la ciudad de Paysandú.

Felipe Núñez y Federico Furiase, dos de los apuntados.
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Según se denuncia, el país oriental no presentó la solicitud correspondiente para ubicar la fábrica de combustible sintéticos ante la Comisión Administradora. En el escrito, los abogados de los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador provincial Adán Bhal, propusieron distintas medidas de prueba, como que el Estado uruguayo aporte datos de la empresa HIF Global y que se lleven a cabo diversas pericias ambientales. La demanda es en “prevención de daño ambiental”.

"Hoy la Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que 'la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso'. Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos", señaló en su cuenta de X, Guillermo Michel.

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En este marco, el legislador cuestionó la inacción del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, con quien coincidió que este tema no da lugar para “berreteadas” ni para “pensar en la chiquita” y pidió que la planta sea relocalizada para cuidar a los vecinos de Colón.

Se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

  • Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.
  • Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.
  • Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.
  • Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.
  • Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

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