Pese al anuncio, el Gobierno aún no inició la entrega de los alimentos a punto de vencer

Este jueves por la noche, tras la orden de la Justicia, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello decidió a echar al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre en lo que sería la búsqueda de un chivo expiatorio para justificar su accionar.

La decisión de la titular de la cartera se dio en medio de la polémica decisión de almacenar desde diciembre más de 6 millones de alimentos que debían ser entregados a distintas organizaciones. Este hecho provocó la medida cautelar del juez Sebastián Casanello, quien instó al Ministerio a repartir los alimentos.

Pablo de la Torre

En un comunicado difundido ayer, Pettovello reconoció que en una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano detectó la cercanía del vencimiento de parte de los alimentos almacenados en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo. También, la ministra dispuso el armado de un protocolo para la entrega de la primera tanda de alimentos.

Cierre de comedores por falta de alimentos: "En más de 30 años nunca nos pasó algo así"

En plena crisis económica y alimentaria, la Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria (RAE) anunció el cierre de 13 comedores comunitarios a partir del jueves 30 de mayo porque "el Estado nacional no transfiere fondos para la compra de alimentos". Desde el Centro Comunitario Barrio Mitre, uno de los espacios que todavía resiste, contaron cómo debieron recortar sus prestaciones. "Tenemos miedo de tener que cerrar, en más de 30 años nunca nos pasó algo así", expresaron.

Lía Della Vecchia es una de las responsables del centro, ubicado en Correa y Posta, en el barrio porteño de Saavedra. La mujer contó a Alejandro Moreira en La Mañana, por C5N, los problemas que padece el lugar ante la frágil situación económica. "Somos casi privilegiados porque tenemos alguna forma de conseguir fondos de otros lados, pero tenemos miedo de tener que cerrar", planteó.

En el lugar dan talleres de cocina, nacidos al calor de la crisis de 2001, "en lugar de poner un comedor dijimos 'que las mujeres vengan a aprender a cocinar y lo que hagan lo llevan a sus casas'". Sin embargo, hoy, "estuvimos hablando de que se van a ir achicando las porciones y lo que podamos hacer porque dependemos de los insumos".

"En los más de 30 años que llevamos pasamos muchas gestiones tanto de Ciudad como de Nación y nunca pasó esto", sostuvo. "No es solamente el tema de insumos sino que no hay gente que lo pueda sostener, la gente tiene que salir a trabajar más y no puede estar acá. Sin el Estado no podemos dar más de la mitad de las prestaciones", remarcó.