Patricia Bullrich, sobre su pelea con Rodríguez Larreta: "No comments"

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, decidió no ampliar sus críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , luego de atacarlo y calificarlo de "ventajero y oportunista" por haberla comparado con el exmandatario Mauricio Macri.

"Vamos a mirar para adelante. La gente sabe cual es el proyecto que representamos. Estamos en rumbo, determinados a un cambio y no vamos a entrar a ninguna provocación (...) No voy a hablar más del tema. Como dicen los americanos, no comments", aseguró ante la consulta del periodista de C5N Lautaro Maislín.