Patricia Bullrich reavivó la interna con Horacio Rodríguez Larreta: "¿Mucho cargo, no?"

La interna dentro de Juntos por el cambio parece no tener fin, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó a Horacio Rodríguez Larreta luego de anunciar el relanzamiento de su Gabinete porteño. "¿Mucho cargo, no?, me parece que la discusión política del país es menos cargos y más austeridad", apuntó.