Patricia Bullrich confirmó que aislarán a los presos de alto riesgo de inmediato

En ese sentido, la funcionaria nacional señaló que los presos de alto riesgo van a estar aislados y no van a poder tener ningún tipo de contacto con nadie “hasta que se esclarezcan estos temas”.

“Hemos tomado el control de tres barrios en los que estamos trabajando en conjunto con la policía de Santa Fe que trabaja otros barrios y de esta manera disminuir la capacidad de movimientos que tiene los sicarios y los que han asesinado tanta gente en la ciudad de Rosario”, explicó Bullrich en declaraciones radiales.

Por otro lado, señaló que se dispuso una serie de medidas que comenzarán a llevarse a cabo desde este martes con presos de alto riesgo y de máxima seguridad que están en cárceles federales.

“Ayer (lunes) les di la instrucción al subsecretario de política penitenciaria, así que aquellos que se considera, prima facie, por la Justicia de Santa Fe que serían los que están llevando adelante la amenaza van a entrar al programa de alto riesgo que estamos comenzando en las cárceles federales”, indicó.

Por su parte, en sus redes sociales, la ministra también detalló que ordenó que “se disponga el inmediato confinamiento del preso que está en una cárcel federal que realizó las amenazas al gobernador Pullaro”. Y agregó: “El que las hace, las paga”.

bullrich tw.jpg

Pullaro contra el Estado Nacional: “No persiguió el crimen organizado con determinación”

Tras las nuevas amenazas y de anunciar que tomó la decisión de mudar a su familia de Rosario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el narcotráfico se apoderó de la ciudad santafecina porque el Estado nacional no persiguió el “crimen organizado con determinación”.

Para el mandatario provincial, las organizaciones que operan en la ciudad “son muy básicas y violentas” y aseguró que en Santa Fe “no se va a encontrar con el Chapo Guzmán y con ciertas empresas de lavado de activos”.

“Durante años tuvimos un Estado bobo que con prejuicios ideológicos no persiguió al crimen organizado por la determinación que lo tenía que hacer”, señaló en declaraciones radiales y afirmó: “Los últimos 4 años no se controló la cárcel y cuando tomamos la decisión de volver a hacerlo, tuvo un impacto fuera, pero no será por un tiempo prolongado”.

En ese sentido se mostró esperanzado y aseguró que los narcos “no tienen más poder que el Estado”. “Rosario se va a estabilizar”, afirmó.